ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ບາດ​ກ້າວ​ບຸກ​ທະ​ລຸ​ໃຫ້​ແກ່​ການ​ພົວ​ພັນ ຫວຽດ​ນາມ - UAE

ໂດຍສືບຕໍ່ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ສະຫະລັດ ອາຣັບເອມີເລດ (UAE) ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 24 – 25 ກັນຍາ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບການນຳຂອງກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ກຸ່ມບໍລິສັດ ວິສາຫະກິດຂອງ UAEຈຳນວນໜຶ່ງ.
ການເຈລະຈາ (ພາບ: TTXVN)

ໃນການພົບປະກັບທ່ານ Al Maktoum ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ UAE, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບ ເພີ່ມທະວີການແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການສ້າງລະບົບນິເວດຄົບຊຸດໃນການດຶງດູດເງິນລົງທຶນຈາກສາກົນ, ເຄື່ອງມືນິຕິກຳ, ໜູນຊ່ວຍບຳລຸງສ້າງຊັບພະຍາກອນມະນຸດໃຫ້ແກ່ ຫວຽດນາມ…ເພື່ອຍົກສູງ ການບໍລິການດ້ານການເງິນ ຢູ່ສູນ ການເງິນສາກົນ (IFC). ຫວຽດນາມ ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍ ແລະ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ບັນດານັກລົງທຶນ, ອົງການການເງິນ UAE ທີ່ມາລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ

ທີ່ການພົບປະກັບທ່ານ Al GergawF ລັດຖະມົນຕີບັນດາບັນຫາພາຍໃນ UAE, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮວ່າບິ່ງ ຢັ້ງຢືນ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການຮ່ຳຮຽນເອົາປະສົບການຈາກ UAE ໃນການປະຕິຮູບລະບອບລະບຽບການ ແລະ ພັດທະນາສູນການເງິນສາກົນ. ສອງຝ່າຍເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ແລກປ່ຽນນະໂຍບາຍ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການເຊື່ອມຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາສູນການເງິນຂອງສອງປະເທດ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ຫ​ວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຖາ​ນະ​ບົດ​ບາດ​ຢູ່​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ອິນ​ເດຍ 2025

ຫ​ວຽດ​ນາມ ສືບ​ຕໍ່​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຖາ​ນະ​ບົດ​ບາດ​ຢູ່​ງານ​ຕະຫຼາດ​ນັດ ອາ​ຫານ​ການ​ກິນ ອິນ​ເດຍ 2025

WFI 2025 ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງວິສາຫະກິດກ່ວາ 1.500 ແຫ່ງ, ຜູ້ຊື້ ສາກົນກ່ວາ 800 ແຫ່ງທີ່ມາຈາກ 108 ປະເທດ. ໃນນັ້ນ, ເຂດວາງສະແດງສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ມີການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ວິສາຫະກິດ 15 ແຫ່ງ, ດ້ວຍຜະລິດຕະພັນທີ່ພົ້ນເດັ່ນ, ມີຄຸນນະພາບສູງນັບຮ້ອຍຢ່າງ ໄດ້ວາງສະແດງໃນເນື້ອທີ່ 150 ຕາແມັດ.
