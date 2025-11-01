Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ກົດ​ໝາຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ຄວາມ​ປອດ​ໄພ​ທາງ​ໄຊ​ເບີ​ໃຫ້​ສົມ​ບູນ​ແບບ

ໃນຂອບເຂດຂອງກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 31 ຕຸລາ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ຮັບຟັງການຍື່ນໃບສະເໜີ, ບົດລາຍງານການສືບສວນ ແລະ ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງ, ໃນນັ້ນ ມີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 10 ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ 15 ຈະພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍສຳຄັນຫຼາຍສະບັບ

ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ໄດ້ຮັບການສ້າງຂຶ້ນບົນພື້ນຖານການລວບລວມຂໍ້ກຳນົດຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພດ້ານຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງໄຊເບີ ປີ 2015 (ສະບັບປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມປີ 2018) ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີປີ 2018, ໃນນັ້ນ ໄດ້ເພີ່ມເຕີມບາງຂໍ້ກຳນົດກ່ຽວກັບບັນດາບັນຫາຮີບດ່ວນທີ່ເກີດຂຶ້ນໃໝ່, ສົ່ງຜົນກະທົບຢ່າງໜັກໜ່ວງເຖິງຊີວິດສັງຄົມ ຍ້ອນການພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນຂອງວິທະຍາສາດ, ເຕັກໂນໂລຢີໃນຍຸກສະໄໝໃໝ່. ທ່ານ ຕະດິ່ງທີ, ຄະນະສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ຮ່າໂນ້ຍ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ:

“ບັນດາເປົ້າໝາຍສໍ້ໂກງມັກນຳໃຊ້ບັນດາຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວທີ່ຖືກເປີດເຜີຍຄວາມລັບທາງໄຊເບີ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາຂໍ້ມູນເຫຼົ່ານັ້ນ ເພື່ອປະຕິບັດບັນດາການກະທຳລະເມີດກົດໝາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ 2025 ຈະຍົກສູງ, ຈຸດສຸມແມ່ນເພື່ອປົກປ້ອງຂໍ້ມູນສ່ວນຕົວ, ໃຫ້ສອດຄ່ອງ ແລະ ຖືກກັບສະພາບການໃໝ່”.

ຄາດວ່າ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພທາງໄຊເບີ ຈະໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຄັ້ງນີ້.

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນດຽວກັນ, ຢູ່ຫໍປະຊຸມ, ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ກໍໄດ້ຮັບຟັງໃບສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍປັບປຸງ, ເພີ່ມເຕີມບາງມາດຕາຂອງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຖ່າຍທອດເຕັກໂນໂລຢີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຂີ​ດ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ​ຍິງ​ຊາຍ ແລະ ການມອບ​ສິດ​ໃຫ້​ແກ່​ແມ່​ຍິງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ຂີ​ດ​ໝາຍ​ສຳ​ຄັນ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ຊຸກ​ຍູ້​ຄວາມ​ສະ​ເໝີ​ພາບ​ລະ​ຫວ່າງ​ຍິງ​ຊາຍ ແລະ ການມອບ​ສິດ​ໃຫ້​ແກ່​ແມ່​ຍິງ​ຂອງ ຫວຽດ​ນາມ

ຕາມບົດລາຍງານແລ້ວ, ໃນ 3 ທົດສະວັດຜ່ານມາ, ລັດຖະບານຫວຽດນາມ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມຕັດສິນໃຈຢ່າງແຮງໃນການຊຸກຍູ້ສິດຄວາມສະເໝີພາບລະຫວ່າງຍິງ - ຊາຍ ຜ່ານການສ້າງລະບົບກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top