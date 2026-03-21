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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ນະ​ຄອນຫຼວງ ຮ່າ​ໂນ້ຍ ແມ່ນ​ສູນ​ການ​ເມືອງ - ການບໍ​ລິ​ຫານ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ທີ່​ສຳ​ຄັນທີ່​​ສຸດ

ທ່ານ ໂຕເລິມ ເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫາກໍປະກາດໃຊ້ມະຕິຂອງກົມການເມືອງວ່າດ້ວຍ “ການສ້າງ ແລະ ພັດທະນານະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ໃນສັງກາດໃໝ່”.
  ແມ່ນ້ຳ ແດງ ໄດ້ຮັບຖືວ່າແມ່ນເສັ້ນທາງສີຂຽວທີ່ສຳຄັນຂອງ ຮ່າໂນ້ຍ (ພາບ: VOV)  

ມະຕິໄດ້ວາງອອກ 5 ທັດສະນະພັດທະນາຂອງນະຄອນຫຼວງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ, ໃນນັ້ນ, ຢັ້ງຢືນ ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນສູນການເມືອງ - ການບໍລິຫານແຫ່ງຊາດທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ; ແມ່ນສູນສ້າງສາ, ສວມບົດບາດນຳພາ, ກຳນົດຮູບແບບ ແລະ ຈິນຕະນາການພັດທະນາໃໝ່…

        ມະຕິສະບັບດັ່ງກ່າວວາງອອກບັນດາເປົ້າໝາຍ, ຮອດປີ 2035, ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ກາຍເປັນຕົວເມືອງສີຂຽວ, ອັດສະລິຍະ, ທັນສະໄໝ; ເຕົ້າໂຮມບັນດາຈຸດຍອດຍິ່ງຂອງວັດທະນະທຳ, ເຊື່ອມໂຍງສາກົນນັບມື້ນັບເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງ; ມີກຳລັງຄວາມສາມາດແກ້ງແຍ້ງສູງ, ການເມືອງ - ສັງຄົມມີສະຖຽນລະພາບ, ເປັຍນະ ຄອນທີ່ສະຫງົບ, ປະຊາຊົນມີຄວາມຜາສຸກ, ກາຍເປັນຈຸດໝາຍປາຍທາງທີ່ປອດໄພ, ເປັນມິດສະໜິດສະໜົມ ແລະ ດູດດື່ມ. ຮອດປີ 2045, ຮ່າໂນ້ຍ ຈະກາຍເປັນສູນນະວັດຕະກຳທີ່ສຳຄັນຂອງພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ, ບ່ອນເຕົ້າໂຮມພູມປັນຍາ ແລະ ເຕັກໂນໂລຢີ; ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຕົວເມືອງທີ່ທັນສະໄໝ; ການດຳລົງຊີວິດຂອງປະຊາຊົນມີຄຸນນະພາບສູງກວ່າ; ສັງຄົມອັດສະລິຍະ, ປອດໄພ, ໜ້າຢູ່, ມີຄວາມຜາສຸກ. ມຸ່ງໄປເຖິງ 100 ປີແຫ່ງວັນປົດປ່ອຍນະຄອນຫຼວງ (1954 – 2054) ແລະ ຮອດປີ 2065: ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ ແມ່ນນະຄອນທົ່ວໂລກ, ມີລະດັບພັດທະນາສູງ ແລະ ຍືນຍົງ; ຕິດໃນກຸ່ມບັນດານະຄອນຫຼວງມີຄຸນນະພາບຊີວິດ ແລະ ຄວາມຜາສຸກສູງໃນໂລກ.  

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫົວ​ໜ້າ​ຜູ້​ຕາ​ງ​ໜ້າ UNESCO: ການ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ມະ​ນຸດ ແລະ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແມ່ນ​ປັດ​ໄຈ​ແກ່ນ​ສານ​ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ຄວາມ​ຜາ​ສຸກ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ຫົວ​ໜ້າ​ຜູ້​ຕາ​ງ​ໜ້າ UNESCO: ການ​ລົງ​ທຶນ​ເຂົ້າ​ມະ​ນຸດ ແລະ ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ແມ່ນ​ປັດ​ໄຈ​ແກ່ນ​ສານ​ນຳ​ມາ​ເຊິ່ງ​ຄວາມ​ຜາ​ສຸກ​ໃຫ້​ແກ່​ປະ​ຊາ​ຊົນ

ວັນທີ 20 ມີນາ ແມ່ນວັນແຫ່ງຄວາມຜາສຸກສາກົນ. ເພື່ອຕອບສະໜອງເຫດການນີ້, ປີ 2026, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດຫຼາຍກິດຈະກຳທີ່ແທດຈິງ, ມີຄວາມໝາຍ, ດ້ວຍສານທີ່ວ່າ “ຄວາມຜາສຸກໃຫ້ແກ່ທຸກຄອບຄົວ”.
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