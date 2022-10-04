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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ຕັ້ງ​ສະ​ມາ​ຄົມ​ນັກ​ທຸ​ລະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ - ກາ​ນາ​ດາ

ພາຍຫຼັງປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນ ແລະ ກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ, ນຳພາ ແລະ ການຮ່ວມເດີນທາງຂອງສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Vancouver, ການາດາ, ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ - ການາດາ (VCB Asssociation) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ.

ພາຍຫຼັງປຶກສາຫາລືແລກປ່ຽນ ແລະ ກະກຽມຢ່າງລອບຄອບຖີ່ຖ້ວນ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ, ນຳພາ ແລະ ການຮ່ວມເດີນທາງຂອງສະຖານກົງສູນໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ປະຈຳ Vancouver, ການາດາ, ສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ ຫວຽດນາມ - ການາດາ (VCB Asssociation) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມໃຫຍ່ສ້າງຕັ້ງສະມາຄົມໃນວັນທີ 1 ຕຸລາ.

    

ການມອບໃບຢັ້ງຢືນສະມາຊິກ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມໃຫຍ່, ທ່ານຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງພາຍໃນ ຫງວຽນຈ້ອງເທື່ອ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ VCB Association ຈະປະກອບສ່ວນຢ່າງຕັ້ງໜ້າເຂົ້າໃນສາຍພົວພັນທາງດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ການາດາ. ກະຊວງພາຍໃນປຶກສາຫາລືກັບບັນດາຝ່າຍທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອໃຫ້ VCB Association ສາມາດເປີດກວ້າງເຄືອຂ່າຍສະມາຊິກຢູ່ ຫວຽດນາມ ແລະ ມີກິດຈະກຳແທດຈິງຫຼາຍຢ່າງ.

ທ່ານ Dan On, ປະທານບໍລິສັດ Dan D Pak ແລະ ກໍແມ່ນປະທານຜູ້ທຳອິດຂອງ VCB Association ໄດ້ແບ່ງປັນເລື່ອງລາວການລົງທຶນທີ່ປະສົບຜົນສຳເລັດຂອງທ່ານຢູ່ບ້ານເກີດເມືອງນອນ ໃນໄລຍະປ່ຽນແປງໃໝ່ ແລະ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາສະມາຊິກພ້ອມກັນລົງທຶນ, ດຳເນີນທຸລະກິດ, ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເຮັດໃຫ້ສາຍພົວພັນສອງຝ່າຍເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຕ້ານອາດຊະຍາກຳ

ຫວຽດນາມ - ລັດເຊຍ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືຕ້ານອາດຊະຍາກຳ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 4 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານ Igor Krasnov ຫົວໜ້າອົງການໄອຍະການສະຫະພັນລັດເຊຍ ທີ່ພວມຢ້ຽມຢາມຫວຽດນາມ.
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