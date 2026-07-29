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ຂ່າວສານ

ສ້າງ​ຍຸດ​ທະ​ສາ​ດ​ພັດ​ທະ​ນາ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ​ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ມະ​ຕິ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ທະ​ເລ

ເວ​ລາ​ຜ່ານ, ມາບັນ​ດາ​ຂະ​ແໜງ​ການ, ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ສຳຫຼວດກວດ​ຄືນ, ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ຕິດ​ຂັດ​ຕ​າມ​ການ​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ເອີ​ລົບ (EC), ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​​ເຄື່ອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ເດີນ​ທາງ (VMS) ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ກຳ​ປັ່ນ​ຫາ​ປາ​ຜ່ານ​ລະ​ບົບ VMS
ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໂຮ່ກວັກ​ຢຸງ ກ່າວ​ຄຳ​ເຫັນ​ທີ່ກອງ​ປະ​ຊຸມ (ພາບ: VNA)

ຕອນ​ເຊົ້າ​ວັນ​ທີ 28 ກໍ​ລະ​ກົດ, ຢູ່​ສຳ​ນັກ​ງານ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ທີ່ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ໂຮ່ກວັກ​ຢຸງ ໄດ້​ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ຄັ້ງ​ທີ 35, ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕ້ານ​ກາ​ນ​ຂຸດ​ຄົ້ນ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ​ແບບ​ຜິດ​ກົດ​ໝາຍ, ບໍ່​ລາຍ​ງານ ແລະ ບໍ່​ປະ​ຕິ​ບັດ​ຕາມ​ຂໍ້​ກຳ​ນົດ ແລະ ​ພັດ​ທ​ະ​ນາ​ ​ຂະ​ແໜງ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ ແບບ​ຍືນ​ຍົງ (ຄະ​ນະ​ຊີ້​ນຳ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ກ່ຽວ​ກັບ IUU)

ຢູ່ກອງ​ປ​ະ​ຊຸມ, ທ່ານ​ຮອງ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໂຮ່ກວັກ​ຢຸງ ໄດ້​ເນັ້ນ​ໜັກ​ວ່າ ເວ​ລາ​ຜ່ານ, ມາບັນ​ດາ​ຂະ​ແໜງ​ການ, ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ໄດ້​ສຸມ​ໃສ່​ສຳຫຼວດກວດ​ຄືນ, ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ຕິດ​ຂັດ​ຕ​າມ​ການ​ສະ​ເໜີ​ຂອງ​ຄະ​ນະ​ກຳ​ມະ​ການ​ເອີ​ລົບ (EC), ເພີ່ມ​ທະ​ວີ​​ເຄື່ອງ​ອຸ​ປະ​ກອນ​ຕິດ​ຕາມ​ການ​ເດີນ​ທາງ (VMS) ແລະ ຕິດ​ຕາມ​ກຳ​ປັ່ນ​ຫາ​ປາ​ຜ່ານ​ລະ​ບົບ VMS, ຄຸ້ມ​ຄອງ​ບໍ​ລິ​ຫານ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ເຂົ້າ​ອອກ​ທ່າ​ກຳ​ປັ່ນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ. ວຽກ​ງານ​ຄົ້ນ​ຫາ​ຕົ້ນ​ກຳ​ເນີນ​ຂອງ​ສິນ​ໃນ​ນ້ຳ ໄດ້​ຮັບ​ປະ​ກັນ​ລັກ​ສະ​ນ​ະ​ໂປ່ງ​ໃສ​ເທື່ອ​ລະ​ກ້າວ.

ໃນ​ອາ​ທິດ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ, ກະ​ຊວງ​ກະ​ສິ​ກຳ ແລະ ສິ່ງ​ແວດ​ລ້ອມ​ຕ້ອງ​ຈັດ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ເພື່ອ​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ແຜນ​ການ​ນີ້ ແລະ ປຸກ​ລະ​ດົມ​ບັ້ນ​ເຄື່ອ​ນ​ໄຫວຈຸດ​ສູງ. ສະ​ເໜີ​ການ​ນຳ​ບັນ​ດາ​ກະ​ຊວງ​ຂະ​ແໜງ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຢ່າງ​ຂ້ຽວ​ຂາດ, ບັນ​ດາ​ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ບົນ​ພື້ນ​ຖານ​ແຜນ​ການ​ຂອ​ງ​ລັດ​ຖະ​ບານ​ສ້າງ​ແຜນ​ການ​ລະ​ອຽດ​ເພື່ອ​ຜັ​ນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ໃຫ້​ແກ່​ຂະ​ແໜງ​ຕົນ, ທ້ອງ​ຖິ່ນ​ຕົນ. ແກ້​ໄຂ​ຂໍ້​ຄົງ​ຂ້າງໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ, ສຸມ​ໃສ່​ແກ້​ໄຂ​ບັນ​ດາ​ກໍ​ລະ​ນີ​ຍັງ​ຄົງ​ຂ້າງ​ແຕ່​ປີ 2024 ມາ​ຮອດ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

​ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ຕ້ອນ​ຮັບ ​​ທ່ານນາງ ສີ​​ໃສ ລື​ເດ​ດ​ມູນ​ສອນ ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ

​ທ່ານນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ຕ້ອນ​ຮັບ ​​ທ່ານນາງ ສີ​​ໃສ ລື​ເດ​ດ​ມູນ​ສອນ ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ຈັດ​ຕັ້ງ​ສູນ​ກາງ​ພັກ​ປະ​ຊາ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ລາວ

ທ່ານ ເລ​ມິງ​ຮຶງ ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ສະ​ເໜີ​ໃຫ້​ສອງ​ຝ່າຍ​ສືບ​ຕໍ່​ສ​ົມ​ທົບ​ກັນ​ຢ່າງ​ແໜ້ນ​ແຟ້ນ, ສຸມ​ໃສ່​ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ໜ້າ​ທີ່​ຈ​ຳ​ນວນ​ໜຶ່ງຄື: ຮັກ​ສາ​ວຽກ​ງານ​ແລກ​ປ່ຽນ​ຄະ​ນະ​ຜູ້​ແທນ​ທຸກ​ຂັ້ນ; ຜັນ​ຂະ​ຫຍາຍ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ​ບັນ​ດາ​ເນື້ອ​ໃນ​ຮ່ວມ​ມື​ທີ່​ໄດ້​ເຫັນ​ດີ​ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ໃນ​ບົດ​ບັນ​ທຶກ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ວ່າ​ດ້ວຍ​ການ​ຮ່ວມ​ມື ເຊິ່ງ​ສອງ​ຝ່າຍ​ຫາ​ກໍ່​ລົງ​ນາມ...
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