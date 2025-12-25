ຂ່າວສານ
ສ້າງຊອບແວແຈ້ງເຕືອນຊາວປະມົງປະກອບເອກະສານເພີ່ມເຕີມໃຫ້ແກ່ເຮືອຫາປາກ່ອນຈະອອກນອກຝັ່ງ
ໂດຍຕ້ານການຂຸດຄົ້ນ IUU (ການເຄື່ອນໄຫວຂຸດຄົ້ນສິນໃນນ້ຳແບບຜິດກົດໝາຍ, ບໍ່ລາຍງານ ແລະ ບໍ່ປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດ) ຢ່າງຂ້ຽວຂາດ, ແຂວງ ກວາງຈິ ບໍ່ພຽງແຕ່ຮັດແໜ້ນການກວດກາຈາກທ່າເຮືອຫາປາ ໄປຮອດເຂດຫາປາເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງເພີ່ມທະວີການຕິດຕາມກວດກາອີກດ້ວຍ, ບໍ່ໃຫ້ບັນດາເຮືອຫາປາທີ່ບໍ່ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນອອກເຄື່ອນໄຫວຢູ່ນອກຝັ່ງ.
ອາທິດຜ່ານມາ, ທາງແຂວງກໍປະຕິບັດສຳເລັດການກວດກາຢັ້ງຢືນ ແລະ ປັບໄໝເຮືອຫາປາ 3 ລຳທີ່ລະເມີດລະບຽບການບໍລິຫານ, ອົງການເຈົ້າໜ້າທີ່ພວມກວດກາຢັ້ງຢືນເຮືອຫາປາ 2 ລຳທີ່ຂາດສັນຍານຕິດຕໍ່.
ທ່ານ ຟ້າມດຶກຮຸ່ງ, ຮອງປະທານຄະນະກຳມະການປະຊາຊົນ ຕາແສງ ຮວ່າແຈັກ, ແຂວງ ກວາງຈິ (ເມືອງ ກວາງແຈັກ, ແຂວງ ກວາງບິ່ງ ເກົ່າ), ສະເໜີວ່າ:
“ສະເໜີໃຫ້ຊີ້ນຳບັນດາສູນລົງທະບຽນ, ກວດກາເຕັກນິກ ກໍສາມາດປະກອບເພີ່ມຊອບແວໜຶ່ງເພື່ອສົ່ງຂໍ້ມູນເຖິງບັນດາເຈົ້າຂອງເຮືອຫາປາ ຄືດັ່ງຢູ່ບັນດາສູນກວດກາເຕັກນິກກົນຈັກອື່ນ. ປະມານ 10 ວັນ ກ່ອນທີ່ເອກະສານຈະໝົດກຳນົດເວລາແມ່ນ ຈະສົ່ງແຈ້ງການລະອຽດເຖິງບັນດາເຈົ້າຂອງເຮືອນັ້ນ”.