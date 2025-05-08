ຂ່າວສານ
ສ້າງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍພິເສດສະເພາະເພື່ອພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະຊົນ
ເມື່ອກ່າວຄໍາເຫັນໃນກອງປະຊຸມ, ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ກໍຮຽກຮ້ອງໃຫ້ຕ້ອງປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຮອດປີ 2030, ທົ່ວປະເທດມີວິສາຫະກິດ 2 ລ້ານແຫ່ງ, ສູງກວ່າທົບ 2 ເທົ່າເມື່ອທຽບໃສ່ຈຳນວນປັດຈຸບັນ. ທ່ານ ຟ້າມມິງຈິງ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ:
“ເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ລະບຽບການສ້າງຕັ້ງວິສາຫະກິດ, ຍຸບເລີກວິສາຫະກິດ, ວິສາຫະກິດລົ້ມລະລາຍໄດ້ແກ່ໄຂຢ່າງວ່ອງໄວ. ຕ້ອງເຮັດແນວໃດເພື່ອໃຫ້ວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ກາຍເປັນວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່, ວິສາຫະກິດຂະໜາດໃຫຍ່ກາຍເປັນວິສາຫະກິດທີ່ໃຫຍ່ກວ່າ”.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ຍູ້ແຮງການຈັດແບ່ງຂັ້ນໃຫ້ບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ເຈົ້າຂອງລົງທຶນໃນການຮັບເໝົາບັນດາກິດຈະກຳ, ໂຄງການໃຫ້ວິສາຫະກິດປະຕິບັດ ດ້ວຍຫຼັກການ ຮັບປະກັນຄວາມຄືບໜ້າ, ມີຄຸນນະພາບ, ບໍ່ເພີ່ມທຶນຮອນ ແລະ ບໍ່ສໍ້ລາດບັງຫຼວງ, ຟຸມເຟືອຍ, ຫຍໍ້ທໍ້.