ຂ່າວສານ
ສ້າງກຳລັງໜູນເພື່ອເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ແລະ ໂມໂຣໂກໃນບັນດາຂົງເຂດ
ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມລາຊະອານາຈັກ ໂມໂຣໂກຢ່າງເປັນທາງການ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໄດ້ພົບປະເຈລະຈາກັບທ່ານປະທານສະພາສູງ ໂມໂຣໂກ Mohamed Ould Errachid ຢູ່ສຳນັກງານສະພາສູງ.
ທ່ານປະທານສະພາສູງ Mohamed Ould Errachid ສະເໜີສອງຝ່າຍຕັ້ງໜ້າສ້າງບັນດາໂຄງການລວມໃນຂອບເຂດການຮ່ວມມື ໃຕ້ - ໃຕ້, ພິເສດແມ່ນບັນດາໂຄງການກ່ຽວກັບການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ອາບຟຼິກກາ, ນຳໃຊ້ທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດເປັນປະຕູເຂົ້າອອກໃຫ້ກັນໃນການພັດທະນາການພົວພັນຢູ່ແຕ່ລະພາກພື້ນ.
ສ່ວນທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ເນັ້ນໜັກວ່າເປົ້າໝາຍຂອງການຢ້ຽມຢາມເພື່ອແນໃສ່ປັບປຸງ ແລະ ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືອັນດີງາມລະຫວ່າງບັນດາອົງການສ້າງກົດໝາຍຂອງສອງປະເທດໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ສ້າງກຳລັງໜູນເພື່ອເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນບັນດາຂົງເຂດ. ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ສະເໜີສອງຝ່າຍຄົ້ນຄ້ວາເຈລະຈາສັນຍາການຄ້າສະບັບໃໝ່ປ່ຽນແທນສັນຍາທີ່ໄດ້ຮັບການລົງນາມໃນປີ 2021, ລົບລ້າງຮົ້ວກີດຂວາງດ້ານພາສີ ເພື່ອແນໃສ່ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າສອງປະເທດ ສຳຜັດກັບຕະຫຼາດຂອງກັນ ແລະ ເພີ່ມທະວີບັນດາການເຄື່ອນໄຫວສົ່ງເສີມການຄ້າ, ຈັດຕັ້ງບັນດາງານຕະຫຼາດນັດ, ງານວາງສະແດງ.
ແລະກໍ່ຕອນບ່າຍວັນດຽວກັນ, ຢູ່ນະຄອນ Casablanca, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການໂອ້ລົມສົນທະນານະໂຍບາຍຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ໂມໂຣໂກ. ເຂົ້າຮ່ວມເຫດການ, ຝ່າຍ ຫວຽດນາມ ມີການນຳບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການ, ທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ການນຳບັນດາວິສາຫະກິດ. ສ່ວນຝ່າຍ ໂມໂຣໂກ ມີທ່ານປະທານສະຫະພັນວິສາຫະກິດ ໂມໂຣໂກ ພ້ອມກັບການນຳບັນດາກຸ່ມບໍລິສັດ, ວິສາຫະກິດ ໂມໂຣໂກ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິ້ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:
ປີ 2026 ແມ່ນປີສອງປະເທດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 65 ປີແຫ່ງວັນສ້າງຕັ້ງການພົວພັນທາງການທູດ. ດັ່ງນັ້ນ, ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີວ່າ ໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ ພວກເຮົາສ້າງສຳເລັດກອບນິຕິກຳໃຫ້ແກ່ການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ. ສອງປະເທດຕ້ອງສຳຫຼວດກວດຄືນ ແລະ ເຊັນບັນດາສັນຍາ, ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືທີ່ຍັງຂາດເພື່ອຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືລົງທຶນພາກລັດໃນບັນດາຂະແໜງການ, ຂົງເຂດທີ່ເປັນທ່າແຮງຂອງກັນ. ຫວຽດນາມ ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະແບ່ງປັນຮູບແບບການກໍ່ສ້າງເຂດວັດຖຸດິບ, ລະບົບສະໜອງກະສິກຳ, ສິນໃນນ້ຳ, ສູນປຸງແຕ່ງສົ່ງອອກ ແລະ ແລກປ່ຽນສິນຄ້າທີ່ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂຂອງ ໂມໂຣໂກ.