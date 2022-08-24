ຂ່າວສານ
ສ້າງການຫັນປ່ຽນຢ່າງແຮງໃນວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດ ໃນບັນດາຂົງເຂດເຊິ່ງສະພາແຫ່ງຊາດຊັກຖາມ
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ຫາກໍເຊັນປະກາດໃຊ້ມະຕິວ່າດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຊັກຖາມໃນກອງປະຊຸມເທື່ອທີ 14 ຂອງຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 15.
ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້
ມະຕິດັ່ງກ່າວຮຽກຮ້ອງໃຫ້ລັດຖະບານ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ ຈົ່ງປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍໃຫ້ສົມບູນແບບ; ເພີ່ມທະວີວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳ, ຮັບປະກັນຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ, ຄວາມປອດໄພໃນສັງຄົມ. ມະຕິຕົກລົງ ຢ່າງຊ້າສຸດແມ່ນວັນທີ 30 ກັນຍາ, ຕ້ອງປະຕິບັດສຳເລັດການເຮັດບັດປະຈຳຕົວເອເລັກໂຕນິກຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງພົນລະເມືອງທີ່ມີເງື່ອນໄຂຕາມກົດໝາຍ, ຮັບປະກັນຂໍ້ມູນເມື່ອນຳເຂົ້າໃຊ້ການຕ້ອງຊັດເຈນ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນການ.
ສຳລັບຂົງເຂດວັດທະນະທຳ, ກິລາ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ: ມະຕິຕົກລົງ: ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍປະຕິບັດກົນໄກ, ນະໂຍບາຍກ່ຽວກັບການຟື້ນຟູ, ພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ມີນະໂຍບາຍບຸລິມະສິດພັດທະນາການທ່ອງທ່ຽວໃຫ້ກາຍເປັນຂະແໜງເສດຖະກິດປາຍແຫຼມໂດຍໄວ. ສຸມໃສ່ຜັນຂະຫຍາຍຍຸດທະສາດພັດທະນາວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030, ຍຸດທະສາດພັດທະນາຄອບຄົວ ຫວຽດນາມ ຮອດປີ 2030 ໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ. ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາມາດຕະການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມວັດທະນະທຳ, ວິຖີຊີວິດວັດທະນະທຳ, ການສຶກສາອົບຮົມທາງດ້ານຄຸນສົມບັດ ແລະ ວິຖີຊີວິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)