ຂ່າວສານ
ສ້າງເຂດປ້ອງກັນກ່ຽວກັບດ້ານປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນການຮ່ວມມື, ພັດທະນາເສດຖະກິດ
ວັນທີ 28 ສິງຫາ, ໃນລາຍການປະຕິບັດງານຢູ່ແຂວງ ລາວກາຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມ, ລະດົມກຳລັງໃຈພະນັກງານ, ນັກຮົບທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງ ລາວກາຍ. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃສ່ໃຈວ່າ: ໄລຍະຈະມາເຖິງ, ຄາດວ່າ, ສະພາບການໂລກ, ພາກພື້ນສືບຕໍ່ມີການຜັນແປທີ່ສັບສົນ, ຍາກທີ່ຄາດຄະເນລ່ວງໜ້າໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງ ລາວກາຍ ຄວນປະຕິບັດບັນດາໜ້າທີ່ປ້ອງກັນຊາດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ, ປະກອບສ່ວນປົກປັກຮັກສາເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ, ຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງສັງຄົມ, ປົກປັກຮັກສາຊີວິດສະຫງົບສຸກໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ, ປະຕິບັດພາລະໜ້າທີ່ຂອງກອງທັບສູ້ຮົບ, ກອງທັບປະຕິບັດງານ, ກອງທັບອອກແຮງງານທຳການຜະລິດ, ປະກອບສ່ວນປະຕິບັດ 2 ໜ້າທີ່ຍຸດທະສາດ ແມ່ນສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດ ຫວຽດນາມ ສັງຄົມນິຍົມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໃສ່ໃຈວ່າ: ໜ້າທີ່ສ້າງເຂດຊາຍແດນແຫ່ງສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ການຮ່ວມມືພ້ອມກັນພັດທະນາກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ສ້າງເຂດປ້ອງກັນກ່ຽວກັບການປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບຢ່າງໜັກແໜ້ນ ແລະ ປ້ອງກັນເຂດຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ; ປະກອບສ່ວນສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດ ເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ຕິດພັນກັບການຕັ້ງໜ້າ, ເປັນເຈົ້າການໃນການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນຢ່າງເລິກເຊິ່ງ, ກ້ວາງຂວາງ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ, ປະຕິບັດແນວທາງພົວພັນຕ່າງປະເທດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າ, ຫັນເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ຫຼາຍຝ່າຍ, ເປັນເພື່ອນມິດທີ່ດີ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໜ້າໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ, ເປັນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຄົມສາກົນ.
ແລະ ກໍ່ໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 28 ສິງຫາ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມບັນດາຄູອາຈານ, ນັກຮຽນ ຂອງກຸ່ມໂຮງຮຽນນະຄອນ ລາວກາຍ ເຊິ່ງລວມມີ: ໂຮງຮຽນປະຖົມ ຫງວຽນຢູ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນຕົ້ນ ເລກຸຍດົນ, ໂຮງຮຽນມັດທະຍົມຕອນປາຍ ເລກ 1 ລາວກາຍ.
ໂດຍສືບຕໍ່ການປະຕິບັດຢູ່ລາວກາຍ, ຕອນເຊົ້າວັນດຽວກັນ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເຮັດວຽກກັບຄະນະປະຈຳຄະນະພັກແຂວງ ລາວກາຍ ກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມຂອງທ້ອງຖິ່ນ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຖືວ່າ ເງື່ອນໄຂທຳມະຊາດ, ທີ່ຕັ້ງພູມສາດ, ການທະຫານ, ການພົວພັນຕ່າງປະເທດ, ການເມືອງ ນຳມາໃຫ້ ລາວກາຍ ຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ, ກາລະໂອກາດເພື່ອພັດທະນາກາຍເປັນທ່າເຕີບໂຕຂອງເຂດຊາຍແດນທາງພາກເໜືອ, ກາຍເປັນສູນເຊື່ອມຕໍ່ພົວພັນແລກປ່ຽນເສດຖະກິດລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ ກັບເຂດ ທາງທິດຕາເວັນຕົກພາກໃຕ້ - ຈີນ.