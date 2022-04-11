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ຂ່າວສານ

ສ້າງລະບົບຮ່ວມສຳພັນ, ຍົກສູງຄຸນຄ່າໃຫ້ແກ່ສິນຄ້າຫວຽດ

ທ່ານນາງ ເລຫວຽດງາ, ຮອງຫົວໜ້າກົມການຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຮັກສາລະບົບຮ່ວມສຳພັນສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນແມ່ນວິທີການສຳຄັນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການເພື່ອຮັບປະກັນແຫຼ່ງສະໜອງ
  ພາບປະກອບ: VOV  

 ພາຍຫຼັງໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຢ່າງຫຍໍ້ທໍ້ຈາກໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19 ມາເປັນເວລາ 2 ປີ, ບັນດາວິສາຫະກິດ ຫວຽດນາມ ພວມມານະພະຍາຍາມສ້າງລະບົບຮ່ວມສຳພັນ, ສ້າງການພົວພັນຮ່ວມມືຢ່າງຮອບດ້ານ ແລະ ຄົບຊຸດ ເພຶ່ອຍູ້ແຮງການຈຳຫນ່າຍສິນຄ້າ. ມີຫຼາຍໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ພົວພັນການຄ້າ, ສ້າງລະບົບຮ່ວມສຳພັນ, ຜັນຂະຫຍາຍຫລາຍລາຍການນຳສິນຄ້າຫວຽດນາມ ມາໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ. ທ່ານ ຟ້າມຊວັນເຈື່ອງ, ຫົວໜ້າສະຫະກອນ ໝີຈູຊວັນເຈື່ອງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ພວກຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກເຂົ້າເຖິງລູກຄ້າຫຼາຍຄົນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈກ່ວາກ່ຽວກັບຜະລິດຕະພັນ, ນຳຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບດີທີ່ສຸດມາໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກ. ພ້ອມທັງ, ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ບໍລິໂພກແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ, ຕີລາຄາກ່ຽວກັບຄຸນນະພາບຂອງຜະລິດຕະພັນ…

ທ່ານນາງ ເລຫວຽດງາ, ຮອງຫົວໜ້າກົມການຕະຫຼາດພາຍໃນປະເທດ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຮັກສາລະບົບຮ່ວມສຳພັນສິນຄ້າ ຫວຽດນາມ ຢ່າງໝັ້ນແກ່ນແມ່ນວິທີການສຳຄັນ, ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດາມາດຕະການເພື່ອຮັບປະກັນແຫຼ່ງສະໜອງ, ໜູນຊ່ວຍການຈໍລະຈອນ, ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການໂດຍພື້ນຖານຂອງ ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ, ສະຫະກອນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກສຶກສາລາວ ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ຢູ່ກຸງເກົ່າເຫ້ວ

ນັກສຶກສາລາວ ຕ້ອນຮັບບຸນປີໃໝ່ຢູ່ກຸງເກົ່າເຫ້ວ

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 10 ເມສາ, ຢູ່ກຸງເກົ່າເຫ້ວ, ໂຮງຮຽນວິທະຍາໄລສ້າງຄູ ເທື່ອທຽນເຫ້ວ ໄດ້ສົມທົບກັບມະຫາວິທະຍາໄລເຫ້ວ, ສະມາຄົມມິດຕະພາບ ຫວຽດນາມ - ລາວ ຈັດຕັ້ງ ບຸນປີໃໝ່ລາວ 2022 - ພ.ສ 2565 ຂອງປະເທດ ສປປ.ລາວ.
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