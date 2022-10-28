ຂ່າວສານ
ສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ
ໂດຍສືບຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ຕອນເຊົ້າວັນທີ 27 ຕຸລາ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ເລີ່ມດຳເນີນວາລະປຶກສາຫາລືທີ່ກອງປະຊຸມກ່ຽວກັບໝາກຜົນການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2022; ຄາດຄະເນແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ ປີ 2023. ວາລະປືກສາຫາລືດຳເນີນໃນ 2 ວັນ, ແຕ່ວັນທີ 27 – 28 ຕຸລາ ແລະ ໄດ້ອອກອາກາດ ແລະ ຖ່າຍທອດສົດທາງໂທລະພາບ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ມີສິດເລືອກຕັ້ງໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວ.
ເມື່ອຕີລາຄາໝາກຜົນການປະຕິບັດແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2022 ແລະ ຮ່າງແຜນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມປີ 2023, ບັນດາຜູ້ແທນຖືວ່າ: 9 ເດືອນຂອງປີ 2022, ເສດຖະກິດມະຫາພາກເປັນປົກກະຕິ, ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ; ຄາດຄະເນປີ 2022 ມີ 14/15 ມາດຖານບັນລຸ ແລະ ລື່ນກາຍຄາດໝາຍເມື່ອທຽບໃສ່ແຜນການສະພາແຫ່ງຊາດມອບໝາຍໃຫ້. ທ່ານ ຫງວຽນຫືວທົງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ ແຂວງ ບິ່ງທ້ວນ, ຖືວ່າ:
“ເສດຖະກິດພວມຟື້ນຟູຢ່າງຕັ້ງໜ້າ ແລະ ບັນລຸໄດ້ໝາກຜົນຢ່າງຮອບດ້ານພໍສົມຄວນ. ຄາດວ່າ, ປີ 2022 ຄາດຄະເນ GDP ຈະບັນລຸລະດັບ 8%. ຫວຽດນາມ ແມ່ນຈຳນວນໜ້ອຍປະເທດໃນໂລກທີ່ບັນດາອົງການສາກົນມີອິດທິພົນຊື່ສຽງໃນໂລກຕີລາຄາສູງໃນການປ້ອງກັນ, ຕ້ານໂຄວິດ - 19 ແລະ ຟື້ນຟູເສດຖະກິດຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.”
ໃນສະພາບການປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳຄັ້ງທີ 4 ນັບມື້ນັບສຳຄັນສຳລັບພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງແຕ່ລະປະເທດ, ບັນດາຜູ້ແທນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ພັດທະນາພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ. ຂອບຂະໜາດເສດຖະກິດດີຈີຕອນຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນປີ 2021 ບັນລຸ 21 ຕື້ USD, ປະກອບສ່ວນປະມານ 6% GDP, ຍືນອັນດັບ 14/50 ຂອງທະວີບ ອາຊີ… ເປົ້າໝາຍພັດທະນາເສດຖະກິດ ດີຈີຕອນຮອດປີ 2030, ເສດຖະກິດກວມ 30% GDP, ອັດຕາສ່ວນເສດຖະກິດດີຈີຕອນໃນແຕ່ລະຂະແໜງ, ຂົງເຂດໜ້ອຍສຸດແມ່ນ 20%. ທ່ານ ເລຮ່ວາງຫາຍ, ສສຊ ແຂວງ ດົ່ງນາຍ, ປະກອບຄຳເຫັນວ່າ:
“ຂ້າພະເຈົ້າສະເໜີໃຫ້ຍົກສູງຄຸນນະພາບພື້ນຖານໂຄງລ່າງດີຈີຕອນ ແລະ ແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນມະນຸດດີຈີຕອນ. ສ້າງບັນດາແຜນການຫັນເປັນດີຈີຕອນ. ການສ້າງບັນດາແຜນການຈະຊ່ວຍໃຫ້ບັນດາຂະແໜງ, ບັນດາວິສາຫະກິດສ້າງເປົ້າໝາຍ, ຂັ້ນຕອນແຜນການພັດທະນາດີຈີຕອນຢູ່ອົງການຕົນໃຫ້ເໝາະສົມ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກ່ວາອີກ.”