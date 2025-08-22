Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ສ້າງກາໝາຍ APEC ຫວຽດນາມ 2027 ໂດຍໄວ

ເຫດການຕ້ອງສ້າງຂີດໝາຍທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງແທດຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ.
ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ (ພາບ: TTXVN)

ຕ້ອງສ້າງກາໝາຍ APEC ຫວຽດນາມ 2027 ໂດຍໄວ. ນີ້ແມ່ນຄຳສັ່ງຊີ້ນຳຂອງທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ທີ່ວາລະປະຊຸມຄົບຄະນະຄັ້ງທີ 1 ຂອງຄະນະກຳມະການແຫ່ງຊາດ APEC (ເວທີປາໄສການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ ອາຊີ - ປາຊີຟິກ) 2027, ຈັດຂຶ້ນໃນຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ສິງຫາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ.

ທີ່ວາລະປະຊຸມ, ທ່ານ ບຸຍແທັງເຊີນ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນໜັກວ່າ, ເລື່ອງເປັນເຈົ້າພາບຈັດປິ APEC 2027 ແມ່ນໜ້າທີ່ການເມືອງ, ການທູດສຳຄັນແຖວໜ້າ, ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ ຫວຽດນາມ ເສີມຂະຫຍາຍບົດບາດ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ຢືນຢັນທີ່ຕັ້ງຍຸດທະສາດດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າໃນການກຳນົດຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຂອງເສດຖະກິດສາກົນໃໝ່. ສະນັ້ນ, ເຫດການຕ້ອງສ້າງຂີດໝາຍທີ່ເຂັ້ມຂຸ້ນຂອງ ຫວຽດນາມ ແລະ ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດຢ່າງແທດຈິງໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ວິສາຫະກິດ, ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ສັນຕິພາບ, ຄວາມວັດທະນາຖາວອນ ແລະ ການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊິຟິກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນອັນພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ

ຫວຽດນາມ ແລະ ລາວ ສືບຕໍ່ຮັດແໜ້ນສາຍພົວພັນອັນພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ

ຕາມຂ່າວສານຫວຽດນາມ ປະຈຳ ສປປ. ລາວ, ຕອບສະໜອງຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາງ ປານີ ຢາທໍຕູ, ຮອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອ໋ງຊວນ, ຮອງປະທານປະເທດແຫ່ງ ສສ.ຫວຽດນາມ ໄດ້ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ສປປ.ລາວ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 21-22 ສິງຫາ 2025. ໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມ, ຕອນບ່າຍວັນທີ 21 ສິງຫາ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອ໋ງຊວນ ໄດ້ເຂົ້າຢ້ຽມຂໍ່ານັບທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ, ເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ແລະ ທ່ານ ສອນໄຊ ສີພັນດອນ, ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ.ລາວ.
ອ່ານເພີ່ມ

