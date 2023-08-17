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ຂ່າວສານ

ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ​ຈີນ ຄັດ​ຄ້ານ​ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຍີ່​ປຸ່ນ ສົ່ງ​ເຄື່ອງ​ຂອງ​ບູ​ຊາ​ໄປ​ຍັງ ວິ​ຫານ Yasukuni

ວັນທີ 15 ສິງຫາ, ກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ອອກແຈ້ງການສະແດງຄວາມບໍ່ພໍໃຈ ເມື່ອບັນດານັກການເມືອງ ຍີ່ປຸ່ນ ຝາກເຄື່ອງຂອງບູຊາ ຫຼື ປະຕິບັດການໄປຢ້ຽມຢາມວິຫານ Yasukuni.
ວິຫານ Yasukuni (ພາບ: Kyodo/TTXVN)

ໃນກອງປະຊຸມຖະແຫຼງຂ່າວຂອງວັນດຽວກັນຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ປັກກິ່ງ, ໂຄສົກກະຊວງການຕ່າງປະເທດ ຈີນ ຫວາງເຫວິນບິນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈີນ ໄດ້ຍົກອອກຖະແຫຼງການ ແລະ ສະແດງທັດສະນະຂອງຕົນຢ່າງຈະແຈ້ງ ຕໍ່ການກະທຳຂອງບັນດານັກການເມືອງ ຍີ່ປຸ່ນ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງວິຫານ Yasukuni. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ ຈີນ ໄດ້ສົ່ງໜັງສືທາງການວ່າດ້ວຍການຄັດຄ້ານ ໄປຍັງ ຍີປຸ່ນກ

ວິຫານ Yasukuni ຢູ່ໃຈກາງ ໂຕກຽວ, ເປັນບ່ອນບູຊາ ຊາວ ຍີ່ປຸ່ນ 2,5 ລ້ານຄົນ ທີ່ໄດ້ເສຍຊີວິດໃນສົງຄາມໂລກຄັ້ງທີ 2. ສ.ເກົາຫຼີ ແລະ ບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງອື່ນຂອງ ຍີ່ປຸ່ນ ໄດ້ຖືວິຫານແຫ່ງນີ້ເປັນສັນຍາລັກຂອງລັດທິຂຸນເສິກ ຍີ່ປຸ່ນ ສະຕະວັດທີ XX.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເສດຖະກິດຈາກການເດີນທະເລ- ບາດກ້າວບຸກທະລຸເພື່ອສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງຈາກທະເລ

ເສດຖະກິດຈາກການເດີນທະເລ- ບາດກ້າວບຸກທະລຸເພື່ອສ້າງຄວາມຮັ່ງມີ, ເຂັ້ມແຂງຈາກທະເລ

ເສດຖະກິດຈາກການເດີນທະເລລວມມີ: ທ່າກຳປັ່ນ, ລະບົບການຂົນສົ່ງ, ອຸດສາຫະກຳຕໍ່ກຳປັ່ນ, ໃນນັ້ນທ່າກຳປັ່ນແມ່ນປັດໄຈສຳຄັນໃນລະບົບ logisitics ເຊິ່ງສິນຄ້າໄດ້ເຄື່ອນຍ້າຍຈາກການຂົນສົ່ງທາງບົກໄປຍັງທາງທະເລ. ປະຈຸບັນ, ການຂົນສົ່ງທາງທະເລກວມເອົາ 90% ຂອງຍອດຈຳນວນສິນຄ້ານຳເຂົ້າ- ສົ່ງອອກ ແລະ ສ່ວນຫນຶ່ງຂອງພາຍໃນປະເທດ, ແມ່ນສາຍຂົນສົ່ງຕົ້ນຕໍໃນການຂົນສົ່ງ, ຈຳໜ່າຍສິນຄ້າຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດຫວຽດນາມ. ຫວຽດນາມວາງຄາດໝາຍຮອດປີ 2030 ຈະມີບາດກ້າວບຸກທະລຸຢ່າງສຳເລັດຜົນກ່ຽວກັບບັນດາຂະແໜງເສດຖະກິດທາງທະເລ, ໃນນັ້ນມີເສດຖະກິດທາງທະເລ.
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