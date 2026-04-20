ຂ່າວສານ
ສ.ເກົາຫຼີ, ຍີ່ປຸ່ນ ມີປະຕິກິລິຍາພາຍຫຼັງເຫດຍິງລູກສອນໄຟຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ
ສະພາຫົວໜ້າເສນາທິການກອງທັບປະສົມ ສ.ເກົາຫຼີ (JCS) ໄດ້ດຳເນີນການວິເຄາະໃນບັນດາຕົວເລກລະອຽດຂອງເຫດຍິງລູກສອນໄຟດັ່ງກ່າວ. ນີ້ແມ່ນເຫດຍິງລູກສອນໄຟນຳວິທີຄັ້ງທີ 7 ຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ ໃນປີນີ້ ແລະ ແມ່ນເຫດການທີ 4 ໄລ່ສະເພາະເດືອນເມສານີ້. ຫ້ອງການຄວາມໝັ້ນຄົງແຫ່ງຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ ຄາດຄະເນດຳເນີນກອງປະຊຸມໂດຍດ່ວນພາຍໃນວັນ ດ້ວຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງເຈົ້າໜ້າທີ່ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ແລະ ບັນດາອົງການກ່ຽວຂ້ອງອື່ນ ແນໃສ່ວິເຄາະວິໄຈ, ຕີລາຄາເຫດຍິງລູກສອນໄຟຄັ້ງຫຼ້າສຸດຂອງພຽງຢາງ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ລັດຖະບານ ຍີ່ປຸ່ນ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ບັນດາລູກສອນໄຟ ຂອງ ສປປ.ເກົາຫຼີ ເບິ່ງຄືວ່າຕົກຢູ່ເບື້ອງນອກເຂດເສດຖະກິດພິເສດຂອງປະເທດນີ້. ໂຕກຽວ ໄດ້ສົ່ງຄຳຄັດຄ້ານຕໍ່ບັນດາເຫດຍິງລູກສອນໄຟເຖິງ ພຽງຢາງຢ່າງແຮງ, ເຂົາເຈົ້າເອີ້ນວ່າ ນີ້ແມ່ນໄພນາບຂູ່ຕໍ່ສັນຕິພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງພາກພື້ນ ກໍຄືປະຊາຄົມສາກົນ.