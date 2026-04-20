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ຂ່າວສານ

ສ.ເກົາຫຼີ, ຍີ່​ປຸ່ນ ມີ​ປະ​ຕິ​ກິ​ລິ​ຍາ​ພາຍຫຼັງ​ເຫດ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຂອງ ສ​ປປ.ເກົາຫຼີ

ຕາມ​ແຈ້ງ​ການ​ຂອງກອງ​ທັບ ສ​. ເກົາຫຼີ ແລ້ວ, ວັນ​ທີ 19 ເມ​ສາ, ສ​ປ​ປ. ເກົາຫຼີ ໄດ້​ຍິງ​ລູກ​ສອ​ນ​ໄຟ​ນຳ​ວິ​ຖີຫຼາຍ​ລູກ​ໄປ​ທາງ​ທິດ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ຂອງ​ແຫຼມ ເກົາຫຼີ.
  ເຫດ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຢູ່ ສ​ປ​ປ. ເກົາຫຼີ ໃນ​ວັນ​ທີ 12/4/2026 (ພາບ: KCNA/AP)  

ສະ​ພາ​​ຫົວ​ໜ້າເສ​ນາ​ທິ​ການ​ກອງ​ທັບ​ປະ​ສົມ ສ.ເກົາຫຼີ (JCS) ໄດ​້​ດຳ​ເນີນ​ການ​ວິ​ເຄາະ​ໃນບັນ​ດາ​ຕົວ​ເລກ​ລະ​ອຽດ​ຂອງ​ເຫດ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ດັ່ງ​ກ່າວ. ນີ້​ແມ່ນ​ເຫດ​ຍິງ​ລູ​ກ​ສອນ​ໄຟ​ນຳ​ວິ​ທີ​ຄັ້ງ​ທີ 7 ຂອງ ສ​ປ​ປ.ເກົາຫຼີ ໃນ​ປີ​ນີ້ ແລະ​ ແມ່ນ​ເຫດ​ການ​ທີ 4 ໄລ່​ສະ​ເພາະ​ເດືອນ​ເມ​ສາ​ນີ້. ຫ້ອງ​ການ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງແຫ່ງ​ຊາດ ສ.ເກົາຫຼີ ຄາດ​ຄະ​ເນ​ດຳ​ເນີນ​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ໂດຍ​ດ່ວນ​ພາຍ​ໃນ​ວັນ ດ້ວຍ​ການ​ເຂົ້າ​ຮ່ວມ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໜ້າ​ທີ່​ກະ​ຊວງ​ປ້ອງ​ກັນ​ປະ​ເທດ ແລະ ບັນ​ດາ​ອົງ​ການ​ກ່ຽວ​ຂ້ອງ​ອື່ນ ແນ​ໃສ່​ວິ​ເຄາະ​ວິ​ໄຈ, ຕີ​ລາ​ຄາ​ເຫດ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ຄັ້ງຫຼ້າ​ສຸດ​ຂອງ​ພຽງ​ຢາງ.

ໃນ​ຂະ​ນະ​ນັ້ນ, ລັດ​ຖະ​ບານ ຍີ່​ປຸ່ນ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ບັນ​ດາ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ ຂອງ ສ​ປ​ປ.ເກົາຫຼີ ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ຕົກ​ຢູ່​ເບື້ອງນອກ​ເຂດ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ພິ​ເສດ​ຂອງ​ປະ​ເທດ​ນີ້. ໂຕ​ກຽວ ໄດ້​ສົ່ງ​ຄຳ​ຄັດ​ຄ້ານ​ຕໍ່​ບັນ​ດາ​ເຫດ​ຍິງ​ລູກ​ສອນ​ໄຟ​ເຖິງ ພຽງ​ຢາງ​ຢ່າງ​ແຮງ, ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເອີ້ນ​ວ່​າ ນີ້​ແມ່ນ​ໄພ​ນາບ​ຂູ່​ຕໍ່​ສັນ​ຕິ​ພາບ ແລະ ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ຂອງ​ພາກ​ພື້ນ ກໍ​ຄື​ປະ​ຊາ​ຄົມ​ສາ​ກົນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອີ​ຣານ ພວມ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃໝ່​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ອີ​ຣານ ພວມ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃໝ່​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ

ວັນ​ທີ 18 ເມ​ສາ, ສະ​ພາ​ຄວາມ​ໝັ້ນ​ຄົງ​ແຫ່ງ​ຊາດ​ສູງ​ສຸດ ອີ​ຣານ ໃຫ້​ຮູ້​ວ່າ ພວມ​ພິ​ຈາ​ລະ​ນາ​ບັນ​ດາ​ຂໍ້​ສະ​ເໜີ​ໃໝ່​ຈາກ ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ພ້ອມ​ທັງ​ຢັ້ງ​ຢືນ​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ນິ​ປະ​ນອມ​ໃນ​ວິ​ວັດ​ການ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ວໍ​ຊິງ​ຕັນ.
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