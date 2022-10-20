ຂ່າວສານ
ສ.ເກົາຫຼີ ຍາມໃດກໍຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 18 ຕຸລາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ໃຫ້ການຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສ. ເກົາຫຼີ Park Jin ເຂົ້າຢ້ຽມຂ່ຳນັບ ເນື່ອງໃນໂອກາດທ່ານມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຮັດວຽກຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຕ້ອນຮັບທ່ານລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດ ສ. ເກົາຫຼີ Park Jin (ພາບ: TTXVN)
ກ່າວຄຳເຫັນນະທີ່ນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ເລື່ອງສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຮ່ວມມືລະຫວ່າງສອງປະເທດຢ່າງແຮງ, ແທດຈິງ, ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເລິກເຊິ່ງກວ້າງຂວາງກວ່າເກົ່ານັ້ນ ແມ່ນຄວາມຕັດສິນໃຈລວມຂອງລັດຖະບານ, ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເໜີໃຫ້ທັງສອງຝ່າຍ ສືບຕໍ່ພະຍາຍາມເພື່ອໃຫ້ບັນລຸໄດ້ເປົ້າໝາຍຍົກວົງເງິນການຄ້າສອງຝ່າຍຂຶ້ນເປັນ 100 ຕື້ USD ໃນປີ 2023 ແລະ 150 ຕື້ USD ໃນປີ 2030 ຕາມທິດດຸ່ນດ່ຽງ; ສົ່ງເສີມບັນດາວິສາຫະກິດ ສ.ເກົາຫຼີ ໃຫ້ເຂົ້າມາລົງທຶນໃໝ່ ແລະ ເປີດກວ້າງຮູບແບບການລົງທຶນເຂົ້າ ຫວຽດນາມ.
ສ່ວນທ່ານລັດຖະມົນຕີ Park Jin ຢັ້ງຢືນວ່າ ສ.ເກົາຫຼີ ຖື ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືຈຸດສຸມບໍ່ພຽງແຕ່ໃນນະໂຍບາຍສຳລັບ ອາຊຽນ ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງໃນຍຸດທະສາດ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ; ສ.ເກົາຫຼີ ຍາມໃດກໍຢາກເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນທຸກຂົງເຂດ ພ້ອມທັງສະເໜີໃຫ້ ສອງປະເທດຮ່ວມມືກັນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນບັນຫາການປ່ຽນແປງຂອງດິນຟ້າອາກາດ; ໂດຍຢັ້ງຢືນວ່າ ສ.ເກົາຫຼີ ຈະສະໜັບສະໜູນ ແລະ ແບ່ງປັນວິໄສທັດລວມ ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມໝັ້ນຄົງ, ປອດໄພ, ສິດເສລີໃນການເດີນເຮືອ ແລະ ການບິນຢູ່ທະເລຕາເວັນອອກ; ຮັກສາສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍທາງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ແກ້ໄຂການຂັດແຍ້ງກັນໂດຍສັນຕິວິທີ.
ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV