ສົ່ງເສີມກຸ່ມບໍລິສັດ ພົງຊັບທະວີ ຄົ້ນຄວ້າ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນຂົງເຂດພະລັງງານກັບ ຫວຽດນາມ
ທີ່ການຕ້ອນຮັບ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ບຸ່ຍແທັງເຊີນ ຕີລາຄາສູງຄຳໝັ້ນສັນຍາຂອງກຸ່ມບໍລິສັດ ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການສົ່ງອອກໄຟຟ້າໄປຍັງ ຫວຽດນາມ; ພ້ອມທັງ, ສະເໜີໃຫ້ກຸ່ມບໍລິສັດນີ້ ສືບຕໍ່ຄົ້ນຄວ້າ, ເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືກັບ ຫວຽດນາມ ໃນບັນດາຂົງເຂດທີ່ມີກຳລັງບົ່ມຊ້ອນ, ຄື: ກາກບອນເຄດິດ (Carbon Credit), ພື້ນຖານໂຄງລ່າງດ້ານພະລັງງານ. ກຸ່ມບໍລິສັດດັ່ງກ່າວກໍໄດ້ຮັບຄວາມສົ່ງເສີມໃຫ້ເຂົ້າຮ່ວມບັນດາໂຄງການເຊື່ອມຕໍ່ເຄືອຂ່າຍໄຟຟ້າ ອາຊຽນ (ASEAN Power Grid) ແລະ ບັນດາຂໍ້ລິເລີ່ມຮ່ວມມືພາກພື້ນຄື ການຮ່ວມມື ແມ່ນ້ຳຂອງ - ລ້ານຊ້າງ.
ສ່ວນທ່ານ ກຸນລະພັນ ວົງນະທີ ຮອງປະທານກຸ່ມບໍລິສັດພົງຊັບທະວີ ໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາ ຈະຜັນຂະຫຍາຍບັນດາໂຄງການຮ່ວມມືພະລັງງານຖືກຕ້ອງຕາມກົດໝາຍຂອງທັງສອງປະເທດ; ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມຕັດສິນໃຈຫັນບັນດາແຜນການສົ່ງອອກໄຟຟ້າປະມານ 6.000 MW ໄປຍັງ ຫວຽດນາມ ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ.