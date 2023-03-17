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ຂ່າວສານ

ສົ່ງ​ສານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ປະ​ເທດ​ຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດ​ນາມ​ທີ່​ເປັນ​ມິດ, ເມດ​ຕາ​ປາ​ນີ, ມີ​ນ້ຳ​ໃຈ​ຄວາມ​ຮັກ​ແພງ, ສາ​ມັກ​ຄີ​ຜ່ານ​ບັນ​ດາ​ການ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ກູ້​ໄພ​ກູ້​ຊີ​ບ​ສາ​ກົນ

ທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແບ່ງເບົາຄວາມສູນເສຍທາງຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊັບສິນໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວກັບລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຕວັກກີ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ (ພາບ: VGP)

ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານການພົບປະ ແລະ ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນໃນຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ຕວັກກີ ພາຍຫຼັງທີ່ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ.

ທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແບ່ງເບົາຄວາມສູນເສຍທາງຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊັບສິນໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວກັບລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຕວັກກີ. ທ່ານເນັ້ນໜັກເຖິງການປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ, ລັດ, ຫວຽດນາມ ເປັນເພື່ອນມິດທີ່ດີ, ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ເປັນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ດ້ວຍມູນເຊື້ອຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດສົ່ງຄະນະປະຕິບັດງານໄປຊ່ວຍເຫຼືອຕວັກກີ ເພື່ອປະຕິບັດການຊອກຫາ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບໂດຍໄວ. ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ຫວຽດນາມ ຈັດສົ່ງກຳລັງປະຕິບັດງານຫຼາຍ (ລວມມີ 100 ຄົນ) ເຂົ້າຮ່ວມໜູນຊ່ວຍວຽກງານຊອກຫາ, ກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ການກະທຳນີ້ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກປະຊາຄົມສາກົນ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຕວັກກີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ເພີ່ມເຕີມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັດປະຈຳຕົວພົນລະເມືອງ (ສະບັບປັບປຸງ) ເຂົ້າໃນໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ 2023

ເພີ່ມເຕີມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍບັດປະຈຳຕົວພົນລະເມືອງ (ສະບັບປັບປຸງ) ເຂົ້າໃນໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດ 2023

ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ ເຫັນດີເພີ່ມເຕີມຮ່າງກົດໝາຍ 2 ສະບັບດັ່ງກ່າວເຂົ້າໃນໂຄງການສ້າງກົດໝາຍ, ລັດຖະບັນຍັດປີ 2023.
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