ຂ່າວສານ
ສົ່ງສານກ່ຽວກັບປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມທີ່ເປັນມິດ, ເມດຕາປານີ, ມີນ້ຳໃຈຄວາມຮັກແພງ, ສາມັກຄີຜ່ານບັນດາການເຄື່ອນໄຫວກູ້ໄພກູ້ຊີບສາກົນ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 17 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານການພົບປະ ແລະ ຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນໝູ່ຄະນະ, ສ່ວນບຸກຄົນໃນຄະນະປະຕິບັດງານຂອງກະຊວງຕຳຫຼວດ, ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ຕວັກກີ ພາຍຫຼັງທີ່ເກີດເຫດແຜ່ນດິນໄຫວໃນວັນທີ 6 ກຸມພາ.
ທີ່ພິທີ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໄດ້ແບ່ງເບົາຄວາມສູນເສຍທາງຊີວິດອິນຊີ ແລະ ຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານຊັບສິນໃນເຫດແຜ່ນດິນໄຫວກັບລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຕວັກກີ. ທ່ານເນັ້ນໜັກເຖິງການປະຕິບັດແນວທາງການຕ່າງປະເທດຂອງພັກ, ລັດ, ຫວຽດນາມ ເປັນເພື່ອນມິດທີ່ດີ, ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ມີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈ ແລະ ເປັນສະມາຊິກທີ່ຕັ້ງໜ້າ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງປະຊາຄົມສາກົນ ດ້ວຍມູນເຊື້ອຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດສົ່ງຄະນະປະຕິບັດງານໄປຊ່ວຍເຫຼືອຕວັກກີ ເພື່ອປະຕິບັດການຊອກຫາ ແລະ ກູ້ໄພກູ້ຊີບໂດຍໄວ. ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ທີ່ຫວຽດນາມ ຈັດສົ່ງກຳລັງປະຕິບັດງານຫຼາຍ (ລວມມີ 100 ຄົນ) ເຂົ້າຮ່ວມໜູນຊ່ວຍວຽກງານຊອກຫາ, ກູ້ໄພກູ້ຊີບຢູ່ຕ່າງປະເທດ. ການກະທຳນີ້ໄດ້ຮັບການຕີລາຄາສູງຈາກປະຊາຄົມສາກົນ, ລັດຖະບານ ແລະ ປະຊາຊົນຕວັກກີ.