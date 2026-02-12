ຂ່າວສານ
ສົມທົບກັນຄຸ້ມຄອງ, ສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນ ຫວຽດນາມ - ກຳປູເຈຍ ມິດຕະພາບ
ທ່ານພົນຈັດຕະວາ ແຮມໂບນາແຣນ ຕີລາຄາສູງຈິດໃຈຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການໜູນຊ່ວຍຢ່າງທັນການຂອງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງ ເລິມດົ່ງ ໃນການສົມທົບກັນລາດຕະເວນສອງຝ່າຍ, ແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສູ້ຊົນປ້ອງກັນ, ຕ້ານອາດຊະຍາກຳປະເພດຕ່າງໆ, ປະກອບສ່ວນສ້າງເສັ້ນຊາຍແດນສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ.
ທ່ານພັນເອກ ຫງວຽນແທັ່ງດິງ, ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງ ເລິມດົ່ງ ຢັ້ງຢືນວ່າ ສາຍພົວພັນຮ່ວມມື, ການສົມທົບລະຫວ່າງທະຫານປ້ອງກັນຊາຍແດນແຂວງ ເລິມດົ່ງ ແລະ ກຳລັງປະກອບອາວຸດແຂວງ Mondulkiri ໄດ້ຮັບການປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ, ປະກອບສ່ວນສຳຄັນເຂົ້າໃນການຮັກສາຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານການເມືອງ, ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍຄວາມປອດໄພໃນສັງຄົມ ແລະ ສະຖຽນລະພາບຢູ່ເຂດຊາຍແດນ.