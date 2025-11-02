Báo Ảnh Việt Nam

ຂ່າວສານ

ສູ​ນ​ການ​ເງິນ​ສາ​ກົນ​ຢູ່ ຫວຽດ​ນາມ ຈະ​ເຄື່ອນ​ໄຫວ​ໃນ​ທ້າຍ​ປີ​ນີ້

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 01 ພະຈິກ, ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບດຳລັດວ່າດ້ວຍການສ້າງຕັ້ງສູນການເງິນສາກົນ ຢູ່ ຫວຽດນາມ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເປັນປະທານກອງປະຊຸມ

ເມື່ອກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ຊີ້ແຈ້ງວ່າ ສຳລັບ ຫວຽດນາມ, ເລື່ອງສ້າງສູນການເງິນສາກົນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເພື່ອດຶງດູດບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງລົງທຶນ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂລກເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ:

        “ພວກຂ້າພະເຈົ້າກຽມພ້ອມຮັບຟັງບັນດາຄຳເຫັນຂອງວິສາຫະກິດ, ນັກລົງທຶນ… ບົນພື້ນຖານນັ້ນ ຈະມີການດັດປັບລະບອບລະບຽບການສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ການພັດທະນາລວມຂອງປະເທດຊາດ. ຫວັງວ່າບັນດາເພື່ອນມິດສາກົນຈະໃຫ້ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ໜູນຊ່ວຍດ້ວຍຈິດໃຈພ້ອມກັນແບ່ງປັນວິໄສທັດ, ພ້ອມກັນເຮັດ, ພ້ອມກັນຊົມໃຊ້, ພ້ອມກັນໄຊຊະນະ, ພ້ອມກັນພັດທະນາ… ຍາມໃດກໍປົກປ້ອງຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ, ຂອງວິສາຫະກິດ, ບັນດານັກລົງທຶນ.

        ສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ ເຄື່ອນໄຫວຕາມຮູບແບບ “ໜຶ່ງສູນກາງ, ສອງຈຸດນັດພົບ” ຢູ່ນະຄອນ ໂຮ່ຈີມິນ ແລະ ນະຄອນ ດ່າໜັງ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ທ້າຍປີ 2025 ນີ້, ສູນການເງິນສາກົນຢູ່ ຫວຽດນາມ ຈະໄດ້ນຳເຂົ້າເຄື່ອນໄຫວ.

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

