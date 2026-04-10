Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສູ້ຊົມບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕ 2 ຕົວເລກ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ, ຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ

ບົດລາຍງານສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ປີ 2025, ສາມາດບັນລຸ ແລະ ລື່ນກາຍ 15/15 ຄາດໝາຍເສດຖະກິດ, ສັງຄົມຕົ້ນຕໍ.
  (ທ່ານ ເລ​ມິນ​ຮຶງ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ )  

ໂດຍ​ສືບ​ຕໍ່​ກອງ​ປະ​ຊຸມ​ສະ​ໄໝ​ສາ​ມັນ​ຄັ້ງ​ປະ​ຖົມ​ມະ​ເລິກ, ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ຫວຽດ​ນາມ ຊຸດ​ທີ 16, ຕ​ອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ທີ 09 ເມ​ສາ, ຢູ່ ຮ່າ​ໂນ້ຍ, ທ່ານ ເລ​ມິນ​ຮຶງ, ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຫວຽດ​ນາມ ໄດ້​ສະ​ເໜີ​ບົດ​ລ​າຍ​ງານ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ເພີ່ມ​ເຕີມ​ໝາກ​ຜົນ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ແຜນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ ແລະ ງົບ​ປະ​ມານ​​ແຫ່ງ​ລັດ ປີ 2025; ສະ​ພາບ​ການ​ປະ​ຕິ​ບັດແຜນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ ແລະ ງົບ​ປະ​ມານ​​ແຫ່ງ​ລັດ ປີ 2026.

ບົດ​ລາຍ​ງານ​ສະ​ແດງ​ໃຫ້​ເຫັນວ່າ ປີ 2025, ​ສາ​ມາດບັນ​ລຸ ແລະ ລ​ື່ນກາຍ 15/15 ຄາດ​ໝາຍ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ສັງ​ຄົມ​ຕົ້ນຕໍ. ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ໄດ້​ຮັກ​ສາ​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ໂດຍ​ພື້ນ​ຖານ, ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ດຸ່ນ​ດ່ຽງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໄດ້​ຮັບ​ປະ​ກັນ. ຂອບ​​ຂະ​ໜາດ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ບັນ​ລຸ 514 ຕື້ USD, ຢືນ​ອັນ​ດັບ​ທີ 32 ໃນ​ໂລກ… ກ່ຽວ​ກັບ​ໜ້າ​ທີ່, ມາດ​ຕະ​ການ​ແກ້​ໄຂ​ຈຸດ​ສຸມ​ໃນ​ຊຸມ​ເດືອນ​ທີ່​ຍັງ​ເຫຼືອ​ຂອງ​ປີ 2026, ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ເລ​ມິນ​ຮຶງ ຊີ້​ແຈ້ງວ່າ:

“ເປັນ​ເອ​ກະ​ພາບ​ແນວ​ຄິດ​ຈິນ​ຕະ​ນາ​ການ, ຄວາມ​ຮັບ​ຮູ້, ຄວາມ​ຄາດ​ຫວັງ ແລະ ການ​ກະ​ທຳ ເພື່ອ​ປະ​ຕິ​ບັດ​ເປົ້າ​ໝາຍ​ບັນ​ລຸ​ລະ​ດັບ​ເຕີບ​ໂຕ​ເສດ​ຖະ​ກິດ 2 ຕົວ​ເລກ. ຊຸກ​ຍູ້​ການການ​ເຕີບ​ໂຕ​ຕິດ​ພັນ​ກັບ​ການ​ຮັກ​ສາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາກ​ໃຫ້​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ. ລະ​ດົມ ແລະ ນຳ​ໃຊ້​ທຸກ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ໃຫ​້​ແກ່​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ຢ່າງ​ມີ​ປະ​ສິດ​ທິ​ຜົນ. ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ຮັກ​ສາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ມະ​ຫາ​ພາ​ກ​ໃຫ້​ເປັນ​ປົກ​ກະ​ຕິ, ແມ່ນ​ຕ້ອງຮັບ​ປະ​ກັບ​ບັນ​ດາ​ຄວາມ​ດຸ່ງ​ດ່ຽ​ງ​ໃຫຍ່​ຂອງ​ພື້ນ​ຖານ​ເສດ​ຖະ​ກິດ. ຕິດ​ຕາມ​ສະ​ພາບ​ການ​ຢູ່​ພາຍ​ໃນ​ປະ​ເທດ, ສາ​ກົນຢ່າງ​ໃກ້​ຊິດ, ເປັນ​ເຈ​ົ້າ​ການ​​ໃນການ​ຄາດ​ຄະ​ເນ ແລະ ມີ​ປະ​ຕ​ິ​ກິ​ລິ​​ຍາດ້ານ​ນະ​ໂຍ​ບາຍ​ຢ່າງ​ມີ​ໄຫວ​ພິບ, ທັນ​ການ. ເດັດ​​ດ່ຽວບໍ່​ປະ​ໃຫ້​ເກີດ​ຄວາມ​ຂາດ​ສະ​ຖຽນ​ລະ​ພາບມະ​ຫາ​ພາກ, ວິ​ກິດ​ການ​ເສດ​ຖະ​ກິດ​ໃນ​ທຸກ​ສະ​ພາບ​ການ”.

ແລະ​ກໍ່​ໃນ​ຕອນ​ບ່າຍ​ວັນ​ດຽວ​ກັນ, ບັນ​ດາ​ສະ​ມາ​ຊິກ​ສະ​ພາ​ແຫ່ງ​ຊາດ ໄດ້​ປຶກ​ສາ​ຫາ​ລື​ຢູ່​ໜ່ວຍ​ກ່ຽວ​ກັບ​ບັນ​ຫາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ, ສັງ​ຄົມ, ໃນ​ນັ້ນ​ມີ​ແຜນ​ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ - ສັງ​ຄົມ​5 ປີ​ໄລ​ຍະ 2026  2030.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍ ແລະ ສານຊົມເຊີຍບັນດາການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ

ໂທລະເລກ, ຈົດໝາຍ ແລະ ສານຊົມເຊີຍບັນດາການນຳຫຼັກແຫຼ່ງຂອງ ຫວຽດນາມ

ທ່ານ Miguel Diaz Canel, ເລຂາທິການຜູ້ທີໜຶ່ງຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ກຸຍບາ, ປະທານປະເທດ ກຸຍບາ ໄດ້ອວຍພອນທ່ານ ໂຕເລິມ ເນື່ອງໃນໂອກາດໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງດຳລົງຕຳແໜ່ງປະທານປະເທດ
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top