ຂ່າວສານ
ສູ້ຊົນຍົກວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນ ຫວຽດນາມ - ປາກິດສະຖານ ໃຫ້ຂຶ້ນລະດັບ 1 ຕື້ USD
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາສູງ ນັບແຕ່ເມື່ອໄດ້ຮັບຫນ້າທີ່, ທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ໄດ້ຕັ້ງຫນ້າຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມື ຫວຽດນາມ - ປາກິດສະຖານ ພິເສດແມ່ນໃນຂົງເຂດວັດທະນະທຳ ສິລະປະ, ຜ່ານນັ້ນ ປະກອບສ່ວນເພີ່ມທະວີຄວາມເຂົ້າໃຈເຊິ່ງກັນ ແລະກັນ ລະຫວ່າງສອງປະເທດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນຫນັກວ່າ: ຫວຽດນາມ ແລະ ປາກິດສະຖານ ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນການຮ່ວມມືຄວນຕັ້ງຫນ້າຂຸດຄົ້ນເພື່ອນຳການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດໃຫ້ພັດທະນາແທດຈິງກວ່າອີກ, ສະເຫນີທ່ານເອກອັກຄະລັດຖະທູດ ຕັ້ງຫນ້າເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງບັນດາກະຊວງ, ຂະແຫນງການ, ທ້ອງຖິ່ນ, ວິສາຫະກິດລະຫວ່າງສອງປະເທດ ເພື່ອຊຸກຍູ້ບັນດາການເຄື່ອນໄຫວແລກປ່ຽນຄະນະຜູ້ແທນ, ກົນໄກການຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໂດຍໄວ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະເຫນີ ສອງຝ່າຍ ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືດ້ານເສດຖະກິດ, ການຄ້າ, ການລົງທຶນ, ຍາດແຍ່ງບັນດາຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ທ່າແຮງຂອງສອງປະເທດ, ສູ້ຊົນຍົກວົງເງິນການຄ້າສອງສົ້ນໃຫ້ຂຶ້ນເຖິງ 1 ຕື້ USD ພ້ອມທັງເປີດກວ້າງການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດ: ວັດທະນະທຳ, ການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ແລກປ່ຽນປະຊາຊົນ.