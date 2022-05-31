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ຂ່າວສານ

ສຸມ​ແຫຼ່ງ​ກຳ​ລັງ​ເພື່ອ​ສ້າງ​ສຳ​ເລັດ​ບັນ​ດາ​ແຜນ​ຜັ​ງ​ສຳ​ຄັນ​ໂດຍ​ໄວ

ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ໃຊ້ເວລາໝົດມື້ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານວາງແຜນຜັງນັບແຕ່ເມື່ອກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຜັງມີຜົນສັກສິດ (ໃນປີ 2019). ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາສູງສຸດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຕໍ່ກັບວຽກງານວາງແຜນຜັງໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ໃຊ້ເວລາໝົດມື້ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານວາງແຜນຜັງນັບແຕ່ເມື່ອກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຜັງມີຜົນສັກສິດ (ໃນປີ 2019). ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາສູງສຸດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຕໍ່ກັບວຽກງານວາງແຜນຜັງໃນໄລຍະຜ່ານມາ.

    

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV (ພາບ: TTXVN)

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື, ທ່ານ ຫງວຽນຫາຍແອັງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງດົ່ງທາບ ຕີລາຄາວ່າ:

        “ນັບແຕ່ເມື່ອປະກາດໃຊ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຜັງໄດ້ກຳນົດທິດຢ່າງຈະແຈ້ງວິທີສຳຜັດ ແລະ ເນື້ອໃນວາງແຜນຜັງບົນພື້ນຖານສ້າງໂຄງປະກອບການພັດທະນາຄືນໃໝ່ ເພື່ອແນໃສ່ລະດົມ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອສ້າງກຳລັງໜູນ ແລະ ກຳລັງພັກດັນພັດທະນາໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານ ໄດ້ກະກຽມເອກະສານວາງແຜນຜັງສັງລວມແຫ່ງຊາດເພື່ອຈະຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2022”.

        ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານວາງແຜນຜັງເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນຢ່າງສູງສຸດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມນັ້ນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານສະເໜີວ່າ ການວາງແຜນຜັງຕ້ອງຮັບປະກັນລັກສະນະກົມກ່ຽວລະຫວ່າງຄວາມຮຽກຮ້ອງພັດທະນາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອປະຕິບັດສໍາເລັດແຜນຜັງສຳຄັນໂດຍໄວ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສ້າງກະສິກຳຊີວະພາບ, ຊົນນະບົດທັນສະໄໝ, ຊາວກະສິກອນສີວິໄລ

ສ້າງກະສິກຳຊີວະພາບ, ຊົນນະບົດທັນສະໄໝ, ຊາວກະສິກອນສີວິໄລ

ມີ 1.600 ກວ່າຄຳຖາມ, ຂໍ້ສະເໜີແນະຂອງຊາວກະສິກອນ, ບັນດາສະຫະກອນ, ວິສາຫະກິດ ແລະ ນັກວິທະຍາສາດໄດ້ສົ່ງເຖິງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ເປັນການສະແດງໃຫ້ເຫັນຄວາມເອົາໃຈໃສ່ເພື່ອວິໄສທັດນຳຂະແໜງກະສິກຳຂອງ ຫວຽດນາມ.
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