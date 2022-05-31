ຂ່າວສານ
ສຸມແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອສ້າງສຳເລັດບັນດາແຜນຜັງສຳຄັນໂດຍໄວ
ວັນທີ 30 ພຶດສະພາ, ໃນຂອບເຂດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV, ສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ໃຊ້ເວລາໝົດມື້ເພື່ອປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະຕິບັດນະໂຍບາຍ, ກົດໝາຍກ່ຽວກັບວຽກງານວາງແຜນຜັງນັບແຕ່ເມື່ອກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຜັງມີຜົນສັກສິດ (ໃນປີ 2019). ນີ້ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວຕິດຕາມກວດກາສູງສຸດຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຕໍ່ກັບວຽກງານວາງແຜນຜັງໃນໄລຍະຜ່ານມາ.
ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 3, ສະພາແຫ່ງຊາດຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XV (ພາບ: TTXVN)
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ວາລະປຶກສາຫາລື, ທ່ານ ຫງວຽນຫາຍແອັງ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດແຂວງດົ່ງທາບ ຕີລາຄາວ່າ:
“ນັບແຕ່ເມື່ອປະກາດໃຊ້, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການວາງແຜນຜັງໄດ້ກຳນົດທິດຢ່າງຈະແຈ້ງວິທີສຳຜັດ ແລະ ເນື້ອໃນວາງແຜນຜັງບົນພື້ນຖານສ້າງໂຄງປະກອບການພັດທະນາຄືນໃໝ່ ເພື່ອແນໃສ່ລະດົມ ແລະ ນຳໃຊ້ບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນເພື່ອສ້າງກຳລັງໜູນ ແລະ ກຳລັງພັກດັນພັດທະນາໃໝ່ໃຫ້ແກ່ປະເທດຊາດ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນ. ປັດຈຸບັນ, ລັດຖະບານ ໄດ້ກະກຽມເອກະສານວາງແຜນຜັງສັງລວມແຫ່ງຊາດເພື່ອຈະຍື່ນສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາໃນປີ 2022”.
ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານວາງແຜນຜັງເສີມຂະຫຍາຍປະສິດທິຜົນຢ່າງສູງສຸດໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມນັ້ນ, ສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດຫຼາຍທ່ານສະເໜີວ່າ ການວາງແຜນຜັງຕ້ອງຮັບປະກັນລັກສະນະກົມກ່ຽວລະຫວ່າງຄວາມຮຽກຮ້ອງພັດທະນາ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທຳຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ມີຄວາມດຸ່ນດ່ຽງບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງເພື່ອປະຕິບັດສໍາເລັດແຜນຜັງສຳຄັນໂດຍໄວ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)