Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງ, ນຳຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນກັບຄືນສູ່ປົກກະຕິພາຍຫຼັງໄພນ້ຳຖ້ວມ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ມີໂທລະເລກກ່ຽວກັບການສຸມໃສ່ຟື້ນຟູຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງ, ຟື້ນຟູການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນເປັນປົກກະຕິ ພາຍຫຼັງຝົນຕົກ, ນ້ຳຖ້ວມຢູ່ທາງທິດໃຕ້ພາກກາງ.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ມີໂທລະເລກກ່ຽວກັບການສຸມໃສ່ຟື້ນຟູຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງ ພາຍຫຼັງຝົນຕົກ, ນ້ຳຖ້ວມຢູ່ທາງທິດໃຕ້ພາກກາງ (ພາບປະກອບ)

ວັນທີ 23 ພະຈິກ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິນຈິງ ໄດ້ມີໂທລະເລກກ່ຽວກັບການສຸມໃສ່ຟື້ນຟູຜົນຮ້າຍຢ້ອນຫຼັງ, ຟື້ນຟູການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດ, ຮັບປະກັນຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນເປັນປົກກະຕິ ພາຍຫຼັງຝົນຕົກ, ນ້ຳຖ້ວມຢູ່ທາງທິດໃຕ້ພາກກາງ. ໂທລະເລກຊີ້ແຈ້ງວ່າ, ລະດົມບັນດາກຳລັງ, ຍານພາຫະນະ, ດ້ວຍທຸກວິທີຕ້ອງເຂົ້າເຖິງບັນດາຄອບຄົວຂອງປະຊາຊົນຖືກຕັດແຍກຍ້ອນນ້ຳຖ້ວມ, ເຂດດິນເຊາະເຈືອນໃນຊຸມມືຜ່ານມາ, ເພື່ອສະໜອງທັນສາຫານຢ່າງທັນການ, ຊອກຫາຜູ້ຍັງຫາຍສາບສູນ, ປິນປົວຜູ້ຮັບບາດເຈັບ, ຢື້ຢາມຖາມຂ່າວ, ລະດົມກຳລັງໃຈ, ໜູນຊ່ວຍບັນດາຄອບຄົວຖືກເສຍຫາຍ, ຟື້ນຟູບັນດາການບໍລິຫານຈຳເປັນ ເພື່ອຮັບປະກັນບ່ອນຢູ່, ບ່ອນຮ່ຳຮຽນ, ການກວດ ແລະ ປິນປົວພະຍາດ, ຟື້ນຟູການຜະລິດດຳເນີນທຸລະກິດກ່ອນວັນທີ 30 ພະຈິກ 2025.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ບັນດາທ້ອງຖິ່ນກໍ່ເປັນເຈົ້າການໃນວຽກງານປ້ອງກັນ, ຕ້ານພະຍາດພາຍຫຼັງນ້ຳຖ້ວມ. ທ່ານ ໄນຟີລາ, ຫົວໜ້າພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ດັກລັກ, ໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

“ນ້ຳລົງຮອດໃສ ວຽກງານປ້ອງກັນພະຍາດໄດ້ຮັບການຜັນຂະຫຍາຍຮອດນັ້ນ, ເຮັດອະນາໄມ, ແກ້ໄຂແຫຼ່ງນ້ຳປະປາ. ພ້ອມກັບວຽກງານປ້ອງກັນ - ຕ້ານພະຍາດ, ພວກຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ລະດົມແຫຼ່ງກຳລັງຈາກບັນດາຕາແສງບໍ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມມາໜູນຊ່ວຍເຂດຖືກຜົນສະທ້ອນຈາກນ້ຳຖ້ວມ. ກ່ອນທີ່ຖືກນ້ຳຖ້ວມ, ພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງ ດັກລັກ ໄດ້ມີແຜນການຍົກຍ້າຍເຄື່ອງອຸປະກອນການແພດ ແລະ ຍົກຍ້າຍຄົນເຈັບໄປຍັງເຂດສູງແລ້ວ, ສະນັ້ນ, ໃນສຸມມື້ຜ່ານມາໄດ້ເປັນເຈົ້າການປະຕິບັດແຜນການດັ່ງກ່າວ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື EU ແລະ ປະ​ຊາ​ຄົມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ເອີ​ລົບ - ອາ​ຊຽນ​ແມ່ນ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມືສຳ​ຄັນ

ຫວຽດ​ນາມ ຖື EU ແລະ ປະ​ຊາ​ຄົມ​ວິ​ສາ​ຫະ​ກິດ ເອີ​ລົບ - ອາ​ຊຽນ​ແມ່ນ​ບັນ​ດາ​ຄູ່​ຮ່ວມ​ມືສຳ​ຄັນ

ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝິນໄດ້ຕີລາຄາສູງບັນດາການປະກອບສ່ວນຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນຂອງສະພາດຳເນີນທຸລະກິດເອີລົບ - ອາຊຽນ ແລະ ສະມາຄົມວິສາຫະກິດເອີລົບ ປະຈຳ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າການພັດທະນາການພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ສະຫະພາບ ເອີລົບ (EU) ແລະ ອາຊຽນ - EU.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top