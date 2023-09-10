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ຂ່າວສານ

ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ 3 ກຳລັງໜູນແກ່ການເຕີບໂຕ, ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງທີ່ຄ້າງຄາໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 9 ກັນຍານີ້, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ, ລັດຖະບານໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນປະຈຳເດືອນ 8.
ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ

ລາຍງານທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານລັດຖະມົນຕີກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຫງວຽນຈີ໋ຢຸງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: 8 ເດືອນຜ່ານມາ, ເສດຖະກິດມະຫາພາກສືບຕໍ່ເປັນປົກກະຕິ, ອັດຕາເງິນເຟີ້ຖືກຄວບຄຸມ, ການເຕີບໂຕໄດ້ຮັບການຊຸກຍູ້, ການດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ໄດ້ຮັບປະກັນ; ອັດຕາເງິນເຟີ້ສືບຕໍ່ທ່າອ່ຽງຫຼຸດລົງ; ການນຳເຂົ້າແລະສົ່ງອອກສືບຕໍ່ເພີ່ມຂຶ້ນອີກ. ໃນເດືອນສິງຫາ, ການສົ່ງອອກບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕ 7,7% ເມື່ອທຽບໃສ່ເດືອນກໍລະກົດ, ການນໍາເຂົ້າບັນລຸລະດັບເຕີບໂຕ 5,7%; ມູນຄ່າການສົ່ງອອກເກີນດຸ່ນບັນລຸ 3,8 ຕື້ USD. ສະຫຼຸບລວມໃນ 8 ເດືອນຕົ້ນປີ, ການສົ່ງອອກບັນລຸ 227,7 ຕື້ USD, ໃນນັ້ນມູນຄ່າສົ່ງອອກເກີນດຸ່ນ ບັນລຸກວ່າ 20,2 ຕື້ USD. ຍອດມູນຄ່າການສົ່ງອອກຜະລິດຕະພັນກະເສດໃນ 8 ເດືອນຕົ້ນປີບັນລຸ 33,2 ຕື້ USD. ລວມຍອດເງິນລົງທຶນໂດຍກົງຈາກຕ່າງປະເທດ (FDI) ບັນລຸ 18,15 ຕື້ USD, ເພີ່ມຂຶ້ນ 8,2% ເມື່ອທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີກາຍ.

ກ່າວຄຳເຫັນສະຫຼຸບກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈີງ ໄດ້ຊີ້ແຈ້ງບັນດາໜ້າທີ່ສຳຄັນ ແລະ ວິທີແກ້ໄຂໃນເດືອນກັນຍາ ແລະ ຊຸມເດືອນທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງປີນີ້, ໃນນັ້ນໃຫ້ບຸລິມະສິດຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ ແລະ ສຸມໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ສິ່ງທີ່ຄ້າງຄາໃຫ້ແກ່ການຜະລິດ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ. ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ຮັບປະກັນການໜູນຊ່ວຍສັງຄົມ ແລະ ຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສຸມໃສ່ຊຸກຍູ້ 3 ກຳລັງໜູນແກ່ການເຕີບໂຕ ຄື:

ທີໜຶ່ງ, ກ່ຽວກັບການລົງທຶນ: ຊຸກຍູ້ການປ່ອຍເງິນລົງທຶນສາທາລະນະ, ປະຕິບັດໂຄງການຟື້ນຟູ ແລະ ພັດທະນາເສດຖະກິດ - ສັງຄົມ, ບັນດາໂຄງການເປົ້າໝາຍແຫ່ງຊາດ.

ທີສອງ, ກ່ຽວກັບການສົ່ງອອກ: ຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງບັນດາຕະຫຼາດດັ້ງເດີມ ແລະ ຕັ້ງໜ້າເປີດກ້ວາງ ບັນດາຕະຫຼາດໃໝ່; ຍົກສູງຄຸນນະພາບ ຜະລິດຕະພັນ ແລະ ການບໍລິການທີ່ສາມາດຕອບສະໜອງບັນດາເງື່ອນໄຂ ແລະມາດຕະຖານໃໝ່

ທີສາມ, ກ່ຽວກັບການບໍລິຫານນະໂຍບາຍປີການເງິນ ແລະ ເງິນຕາ: ຕ້ອງສືບຕໍ່ປະຕິບັດນະໂຍບາຍການເງິນຢ່າງເປັນເຈົ້າການ, ຄ່ອງຕົວ, ທັນການ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນ;

ນອກນີ້, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຍັງໄດ້ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ສຸມໃສ່ພັດທະນາບັນດາຂະແໜງການທີ່ສຳຄັນຄື: ອຸດສາຫະກຳ, ກະສິກຳ, ການບໍລິການ, ການທ່ອງທ່ຽວ. ສືບຕໍ່ເອົາໃຈໃສ່ແກ້ໄຂຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແລະ ສິ່ງຄ້າງຄາ, ປະຕິຮູບລະບຽບການບໍລິຫານ ແລະ ຫັນເປັນດິຈິຕອນ; ສຸມໃສ່ພັດທະນາຂົງເຂດວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ, ຮັບປະກັນການປ້ອງກັນປະເທດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ, ການຕ່າງປະເທດ ແລະ ເພີ່ມທະວີວຽກງານຖະແຫຼງຂ່າວ ແລະ ສື່ສານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ

ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ມາຮອດ ຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 10 ກັນຍານີ້, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ເດີນທາງມາຮອດນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນ້ຍ, ເລີ່ມຕົ້ນການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ຫວຽດນາມ ແຕ່ວັນທີ 10 – 11 ກັນຍານີ້, ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງ ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.
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