ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນລາວ ຕີລາຄາສູງບັນດາຜົນສຳເລັດຂອງການພັດທະນາ ຂອງຫວຽດນາມໃນໄລຍະ 79 ປີຜ່ານມາ
ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 79ປີແຫ່ງວັນຊາດ ປະເທດສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ (2/9/1945 – 2/9/2024), ວັນທີ 2 ກັນຍາ, ສື່ມວນຊົນລາວໄດ້ລົງບົດຂຽນເປັນຈຳນວນຫຼາຍຍ້ອງຍໍສັນລະເສີນຜົນສຳເລັດອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນໄລຍະ 79 ປີຜ່ານມາ ແລະ ການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລາວ - ຫວຽດນາມ.
ບົດຂຽນໄດ້ເອົາລົງໃນໜັງສືພິມ ປະເທດລາວ ສະບັບອອກໃນວັນທີ 2 ກັນຍາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “79 ປີແຫ່ງການພັດທະນາຂອງປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ” ໄດ້ເຕື້ອງເຖິງເຫດການປະຫວັດສາດໃນວັນທີ 2/9/1945 ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ຮ່າໂນ້ຍ, ໂດຍປະທານໂຮ່ຈີມິນຜູ້ຕາງໜ້າລັດຖະບານຊົ່ວຄາວ ໄດ້ອ່ານ ບົດຖະແຫຼງປະກາດເອກະລາດ ສ້າງຕັ້ງປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ຫວຽດນາມ ປັດຈຸບັນ ແມ່ນປະເທດ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ ຕໍ່ໜ້າປະຊາຊົນຫວຽດນາມ ໝົດທຸກຄົນ ແລະ ໂລກ.
ເມື່ອເຕື້ອງເຖິງ ການພົວພັນ ລະຫວ່າງສອງພັກ, ສອງລັດ ແລະ ປະຊາຊົນສອງປະເທດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ບົດຂຽນໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ນີ້ແມ່ນການພົວພັນບໍລິສຸດຜຸດຜ່ອງ, ໃສແຈ້ງ, ເຄົາລົບນັບຖື ແລະ ມີການຊ່ວຍເຫຼືອເຊິ່ງກັນແລະກັນຢ່າງສຸດໃຈ. ຜ່ານຜ່າຄວາມຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ, ການພົວພັນນັ້ນ ນັບມື້ນັບມີຄວາມສະໜິດຕິດພັນກ່ວາເກົ່າ.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ລາວ, ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄດ້ອອກອາກາດຫຼາຍເນື້ອໃນກ່ຽວກັບ 79 ປີແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາປະເທດ ຫວຽດນາມ ກໍ່ຄືຢັ້ງຢືນການພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລະຫວ່ງ ຫວຽດນາມ - ລາວ ແມ່ນການພົວພັນແບບຢ່າງທີ່ຫາຍາກໃນການພົວພັນສາກົນ.