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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນ​ຊົນ ເຢຍ​ລະ​ມັນ ຕີ​ລາ​ຄາ​ເສດ​ຖະ​ກິດ ຫວຽດ​ນາມ ​ເຕີບ​ໂຕດີ​ຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງ​ໂລກ​ລະ​ບາດ ໂຄວິດ - 19

ໜັງສືພິມ Finanzmarktwelt ຂອງ ເຢຍລະມັນ ຫາກໍລົງບົດຂຽນ ໂດຍເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດປະຕູຢ່າງຮອບດ້ານພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ -19, ທຸກຂະແໜງການລ້ວນແຕ່ມີສັນຍານດີຂຶ້ນ.

ໜັງສືພິມ Finanzmarktwelt ຂອງ ເຢຍລະມັນ ຫາກໍລົງບົດຂຽນ ໂດຍເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດປະຕູຢ່າງຮອບດ້ານພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ -19, ທຸກຂະແໜງການລ້ວນແຕ່ມີສັນຍານດີຂຶ້ນ.

    

(ພາບປະກອບ: VOV)

ຕາມບົດຂຽນແລ້ວ, ໃນເດືອນ ມີນາ ຜ່ານມາ, ວົງເງິນສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸລະດັບສະຖິຕິ ດ້ວຍຍອດມູນຄ່າ 67,37 ຕື້ USD, ໃນນັ້ນ ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກບັນລຸ 34,71 ຕື້ USD, ໄດ້ທຳລາຍສະຖິຕິທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2021. ບັນດານັກໄຈ້ແຍກໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ປີ 2022 - ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸລະດັບສະຖິຕິໃໝ່. ທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB) ຄາດວ່າ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸການເຕີບໂຕຢູ່ໃນລະດັບປະມານ 6,5% ໃນປີ 2022.

        ຕາມບົດລາຍງານແລ້ວ, ບັນດາຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕນິກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂທລະສັບມືຖື, ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ. ຕາມນັກຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດ Tim Lee Lahaphan ສັງກັດທະນາຄານ Standard Chartered ແລ້ວ, ນັບມື້ນັບມີຫຼາຍວິສາຫະກິດສາກົນມີແຜນການຍ້າຍລະບົບສະໜອງມາຍັງ ຫວຽດນາມ - ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນສູນຜະລິດສິນຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, ຕຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ແລະ ເກີບໜັງຂອງພາກພື້ນ.

        ກໍຕາມບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຂະແໜງຜະລິດ ແລະ ການຄ້າຕ່າງປະເທດທີ່ມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງເທົ່ານັ້ນ, ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍພວມການເຕີບໂຕທີ່ດີຂຶ້ນ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ​ ແລະ ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ ເພື່ອ​ອາ​ຊ​ີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງກວ່າ

ແຜ່​ຂະ​ຫຍາຍ​ວັດ​ທະ​ນະ​ທຳ ຫວຽດ​ນາມ​ ແລະ ​ນ້ຳ​ໃຈ​ສາ​ມັກ​ຄີ, ການ​ພັດ​ທະ​ນາ​ “ເພື່ອ​ອາ​ຊ​ີ​ຕາ​ເວັນ​ອອກ​ສ່ຽງ​ໃຕ້​ທີ່​ເຂັ້ມ​ແຂງກວ່າ”

ພິທີໄຂງານມະຫາກຳກິລາ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31 (ຊີເກມ 31) ຈະດຳເນີນໃນຕອນຄໍ່່າວັນທີ 12 ພຶດສະພາ ຢູ່ຮ່າໂນ້ຍ. ລາຍການສະແດງສິລະປະໃນພິທີໄຂຊີເກມ 31 ຈະແມ່ນເຫດການທີ່ນຳເອົາຮູບພາບທີ່ສວຍງາມທາງດ້ານວັດທະນະທຳ, ຮີດຄອງປະເພນີ, ຊາວ ຫວຽດນາມ ມາໃຫ້ເພື່ອນມິດທາງັຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ສາກົນ; ພ້ອມທັງສົ່ງສານຂອງ ຊີເກມ 31 ທີ່ວ່າ “ເພື່ອອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ເຂັ້ມແຂງກວ່າ” ສູ່ຜູ້ຊົມຜູ້ເຊີຍຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ເພື່ອນມິດສາກົນ.
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