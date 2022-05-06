ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນ ເຢຍລະມັນ ຕີລາຄາເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ເຕີບໂຕດີຂຶ້ນ ພາຍຫຼັງໂລກລະບາດ ໂຄວິດ - 19
ໜັງສືພິມ Finanzmarktwelt ຂອງ ເຢຍລະມັນ ຫາກໍລົງບົດຂຽນ ໂດຍເນັ້ນໜັກວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ເປີດປະຕູຢ່າງຮອບດ້ານພາຍຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ -19, ທຸກຂະແໜງການລ້ວນແຕ່ມີສັນຍານດີຂຶ້ນ.
(ພາບປະກອບ: VOV)
ຕາມບົດຂຽນແລ້ວ, ໃນເດືອນ ມີນາ ຜ່ານມາ, ວົງເງິນສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ ບັນລຸລະດັບສະຖິຕິ ດ້ວຍຍອດມູນຄ່າ 67,37 ຕື້ USD, ໃນນັ້ນ ຍອດວົງເງິນສົ່ງອອກບັນລຸ 34,71 ຕື້ USD, ໄດ້ທຳລາຍສະຖິຕິທີ່ບັນລຸໄດ້ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ 2021. ບັນດານັກໄຈ້ແຍກໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ປີ 2022 - ເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸລະດັບສະຖິຕິໃໝ່. ທະນາຄານພັດທະນາ ອາຊີ (ADB) ຄາດວ່າ ພື້ນຖານເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸການເຕີບໂຕຢູ່ໃນລະດັບປະມານ 6,5% ໃນປີ 2022.
ຕາມບົດລາຍງານແລ້ວ, ບັນດາຜະລິດຕະພັນເອເລັກໂຕນິກ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນໂທລະສັບມືຖື, ເປັນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຂອງຂະແໜງສົ່ງອອກຂອງ ຫວຽດນາມ. ຕາມນັກຊ່ຽວຊານເສດຖະກິດ Tim Lee Lahaphan ສັງກັດທະນາຄານ Standard Chartered ແລ້ວ, ນັບມື້ນັບມີຫຼາຍວິສາຫະກິດສາກົນມີແຜນການຍ້າຍລະບົບສະໜອງມາຍັງ ຫວຽດນາມ - ເຊິ່ງເປັນປະເທດທີ່ໄດ້ຮັບຖືວ່າ ແມ່ນສູນຜະລິດສິນຄ້າເອເລັກໂຕນິກ, ຕຳແຜ່ນຕັດຫຍິບ ແລະ ເກີບໜັງຂອງພາກພື້ນ.
ກໍຕາມບົດລາຍງານດັ່ງກ່າວ, ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຂະແໜງຜະລິດ ແລະ ການຄ້າຕ່າງປະເທດທີ່ມີການເຕີບໂຕຢ່າງແຮງເທົ່ານັ້ນ, ການທ່ອງທ່ຽວພາຍໃນປະເທດຂອງ ຫວຽດນາມ ກໍພວມການເຕີບໂຕທີ່ດີຂຶ້ນ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)