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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນ​ຊົນ ຮຸງ​ກາ​ຣີ ຂ່ຳ​ນັບ​ຮັບ​ຕ້ອນ​ທ່ານນ​າ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເດີນ​ທາງມາ​ຢ້ຽມ​ຢາມ ຮຸງ​ກາ​ຣີ

ການຢ້ຽມຢາມ ຮຸງກາຣີ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຮັດໃຫ້ການພົວພັນດ້ານການເມືອງ, ການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ການຮ່ວມມືດ້ານສຶກສາ, ປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ…, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃນບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ…
ສື່ມວນຊົນ ຮຸງກາຣີ ໃຫ້ຂ່າວເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ຮຸງກາຣີ (ພາບ: VOV)
ໃນ 2 ມື້ຜ່ານມາ, ສື່ມວນຊົນ ຮຸງກາຣີ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຂ່ຳນັບຮັບຕ້ອນທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ຮຸງກາຣີ. ໃນບາງເວັບໄຊສື່ມວນຊົນຂອງ ຮຸງກາຣີ ເຊັ່ນ, ສຳນັກຂ່າວສານ ຮຸງກາຣີ, index.hu, magyarnemzet.hu…) ລ້ວນແຕ່ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເດີນທາງມາຢ້ຽມຢາມ ຮຸງກາຣີ ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 18 ມັງກອນ (ຕາມເວລາທ້ອງຖິ່ນ). ໜັງສືພິມຕ່າງໆໄດ້ເນັ້ນໜັກວ່າ ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອມາແຕ່ດົນນານລະຫວ່າງ ຮຸງກາຣີ ແລະ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມທັງຢັ້ງຢືນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມ ຮຸງກາຣີ ຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຈະເຮັດໃຫ້ການພົວພັນດ້ານການເມືອງ, ການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນຕື່ມ, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືໃນບັນດາຂົງເຂດເສດຖະກິດ - ການຄ້າ - ການລົງທຶນ, ການຮ່ວມມືດ້ານສຶກສາ, ປ້ອງກັນຊາດ, ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ…, ເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມື ແລະ ສະໜັບສະໜູນໃນບັນດາເວທີປາໄສຫຼາຍຝ່າຍ… ບັນດາພາຫະນະສື່ມວນຊົນ ຮຸງກາຣີ ຖືວ່າ ການພົບປະຂັ້ນສູງລະຫວ່າງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງປະເທດໃນຄັ້ງນີ້ ມີຄວາມສຳຄັນດ້ານປະຫວັດສາດ, ຍົກສູງສາຍພົວພັນມິດຕະພາບທີ່ເປັນມູນເຊື້ອ ອີງໃສ່ການຮ່ວມມືຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນໃນສິບໆປີຜ່ານມາ ແລະ ສາຍພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງສອງປະເທດ, ເປີດກາລະໂອກາດຮ່ວມມືສອງຝ່າຍໃນໄລຍະຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່າ​ນເລ​ເຂ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ສົ່ງ​ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ ຍີ່​ປຸ່ນ

ທ່າ​ນເລ​ເຂ​ທິ​ການ​ໃຫຍ່ ຫງວຽນ​ຝູ​ຈ້ອງ ສົ່ງ​ສານ​ຊົມ​ເຊີຍ​ພັກ​ຄອມ​ມູ​ນິດ ຍີ່​ປຸ່ນ

ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ສະແດງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນວ່າ ພັກຄອມມູນິດ ຍີ່ປຸ່ນ ຈະປະຕິບັດມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 29 ຢ່າງມີໄຊ, ນັບມື້ນັບເຕີບໃຫຍ່ເຂັ້ມແຂງ, ຍົກສູງອິດທິພົນຊື່ສຽງ, ທີ່ຕັ້ງໃນສັງຄົມຍີ່ປຸ່ນ, ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການສ້າງສັນຕິພາບ, ມິດຕະພາບ, ຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໃນໂລກ ຢ່າງຕັ້ງໜ້າ.
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