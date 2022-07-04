ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນ ອີຕາລີ: ຫວຽດນາມ ມານະພະຍາຍາມເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືສາກົນ
ການຢ້ຽມຢາມ 2 ປະເທດຢູ່ເອີລົບຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ແລະ ຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 26 – 30 ມິຖຸນາ ໄດ້ຮັບຄວາມສົນໃຈຈາກສື່ມວນຊົນອີຕາລີ. ບັນດາບົດຮຽນໄດ້ສຸມໃສ່ເນັ້ນໜັກເຖິງໝາກຜົນຂອງການຮ່ວມມືຢ່າງຕັ້ງໜ້າທີ່ບັນລຸໄດ້ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ກັບບັນດາປະເທດເອີລົບ, ເປັນຕົ້ນແມ່ນການຄ້າ, ການລົງທຶນ.
ບົດຂຽນ “ຫວຽດນາມ ເພີ່ມທະວີການຄ້າ, ການລົງທຶນກັບ ອີຕາລີ ແລະ ເອີລົບ”ໃນໜັງສືພິມ La Citta Futura ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເວືອງດິ່ງເຫ້ວ ຈະຊຸກຍູ້ ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມື ແລະ ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ ແລະ ບັນດາປະເທດເອີລົບຢ່າງແຮງ.ບົດຂຽນໄດ້ລວບລວມຄວາມກ້າວໜ້າກະໂດດຂັ້ນກ່ຽວກັບການຄ້າສອງສົ້ນລະຫວ່າງສອງປະເທດ ພ້ອມທັງຍົກໃຫ້ເຫັນຢ່າງຈະແຈ້ງທີ່ຕັ້ງບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນຄູ່ຮ່ວມມືແຖວໜ້າຂອງອີຕາລີຢູ່ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້, ເປັນຂົວເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີປະສິດທິຜົນ ໃຫ້ແກ່ EU ເວົ້າລວມ ແລະ ອີຕາລີເວົ້າສະເພາະ ກັບອາຊຽນ.