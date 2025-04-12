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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນ​ຊົນ ສ.ເຊັກ​ໂກ ​ຕີ​ລາ​ຄາ​ສູງ​ໂອ​ກາດ​ຊຸກ​ຍູ້​ການ​ຮ່ວມ​ມື​ດ້ານ​ເສ​ດ​ຖະ​ກິດ ກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ປີ 2025, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ວາງຄາດໝາຍ ການເຕີບໂຕ GDP ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 6,5% - 7%, ໃນຂະນະນັ້ນ ລັດຖະບານກຳນົດຄາດໝາຍລື່ນກາຍ 8%, ເຊິ່ງແມ່ນຕົວເລກທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ.
ບົດຂຽນໂດຍ ໜັງສືພິມ Nasepravda ເອົາລົງໃນເວັບໄຊ (ພາບ: Nasepravda)

ໜັງສືພິມຝ່າຍຂວາໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ຂອງ ສ.ເຊັກໂກ Nasepravda ສະບັບອອກໃນວັນທີ 10 ເມສາ ໄດ້ລົງບົດຂຽນ “ການພົວພັນສ.ເຊັກໂກ - ຫວຽດນາມ: ບັນດາຈຸດພົ້ນເດັ່ນກ່ຽວກັບເສດຖະກິດ ແລະ ການທູດ”. ບົດຂຽນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ເຫດການຍົກລະດັບການພົວພັນ ເຊັກໂກ - ຫວຽດນາມ ຈະສ້າງຫຼາຍໂອກາດໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດ ເຊັກໂກເມື່ອມາລົງທຶນຢູ່ປະເທດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ນີ້, ຍ້ອນວ່າເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມຈະສືບຕໍ່ແມ່ນຈຸດພົ້ນເດັ່ນຂອງພາກພື້ນ ອາຊີ - ປາຊີຟິກໃນປີ 2025.

ບົດຂຽນໄດ້ຕີລາຄາວ່າການຟື້ນຟູຢ່າງແຮງໃນປີ 2024 ຈະສ້າງຮາກຖານຢ່າງໝັ້ນແກ່ນໃຫ້ແກ່ການເຕີບໂຕຂອງ ຫວຽດນາມໃນປີນີ້. ປີ 2025, ສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ວາງຄາດໝາຍ ການເຕີບໂຕ GDP ເພີ່ມຂຶ້ນເຖິງ 6,5% - 7%, ໃນຂະນະນັ້ນ ລັດຖະບານກຳນົດຄາດໝາຍລື່ນກາຍ 8%, ເຊິ່ງແມ່ນຕົວເລກທີ່ເປັນໜ້າຊື່ນຊົມ. ບົດຂຽນຖືວ່າ ໃນປີໜຶ່ງທີ່ໂລກເຕັມໄປດ້ວຍການຜັນແປ, ຫວຽດນາມ ຍັງຮັກສາໄດ້ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດຢູ່ລະດັບເປັນໜ້າເຄົາລົບນັບຖື, ຖານະບົດບາດຂອງປະເທດນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການຍົກຂຶ້ນຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ໂລກ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ເງິນ ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ອາ​ເມ​ລິ​ກາ ຈັດ​ໃຫ້​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ​ການ​ເງິນ ເປັນ​ຫົວ​ໜ້າ​ຄະ​ນະ​ເຈ​ລະ​ຈາ​ກັບ ຫວຽດ​ນາມ

ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ໂຮ່ດຶກເຟີກ ຢັ້ງຢືນວ່າ ຫວຽດນາມ ຖືເປັນສຳຄັນການພັດທະນາການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ກັບ ອາເມລິກາ, ທ່ານປາດຖະໜາຢາກຊຸກຍູ້ການພົວພັນດ້ານເສດຖະກິດ - ການຄ້າຕາມທິດສົມດູນ, ກົມກຽວ, ຍືນຍົງ.
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