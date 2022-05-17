ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນ ລາວ ອອກຂ່າວເປັນຈຳນວນຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມສັນຖະວະໄມຕີ ແຫ່ງ ສປປ.ລາວ ຂອງທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 16 ພຶດສະພາ, ໃນໜ້າທໍາອິດຂອງບັນດາໜັງສືພິມໃຫຍ່, ວິທະຍຸແຫ່ງຊາດ, ໂທລະພາບແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄດ້ລົງຂ່າວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະຜູ້ແທນຂັ້ນສູງສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ກໍຄືເຫດການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
ໜັງສືພິມ ປະຊາຊົນ, ກອງທັບປະຊາຊົນ, ໜັງສືພິມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລ້ວນແຕ່ລົງຂ່າວກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວເຂົ້າຮ່ວມພິທີເປີດໂຄງການສວນສາທາລະນະມິດຕະພາບ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຂອງ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ຫວຽດນາມ ເວືອງດິ່ງເຫວ້ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງ ວຽງຈັນ ໃນໜ້າທໍາອິດ.
ໃນວັນດຽວກັນ, ໜັງສືພິມ VientianeTimes ສະບັບພາສາອັງກິດທີ່ໂດ່ງດັງທີ່ສຸດຂອງ ລາວ, ໜັງສືພິມລາຍວັນ ປະເທດລາວ, ໜັງສືພິມກອງທັບປະຊາຊົນລາວ ໄດ້ລົງບົດສຳພາດທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ລາວ ໄຊສົມພອນ ພົມວິຫານ ໃນໜ້າທຳອິດ ທີ່ເວົ້າກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວທີ່ມີຄວາມໝາຍຂອງສອງປະເທດ ເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສ້າງຕັ້ງສາຍພົວພັນທາງການທູດ ຄົບຮອບ 60 ປີ ແລະ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນເຊັນສົນທິສັນຍາມິດຕະພາບ ແລະ ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ລາວ - ຫວຽດນາມ ຄົບຮອບ 45 ປີ. ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີບົດຂຽນອື່ນໆ ໄດ້ລົງໃນໜັງສືພິມ ປະຊາຊົນ ເຊິ່ງໄດ້ວິເຄາະກ່ຽວກັບການຮ່ວມມືລະຫວ່າງ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ ໃນປາງສົງຄາມຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)