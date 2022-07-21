ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນສາກົນ ຍົກອອກ 4 ເຫດຜົນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ກາຍເປັນຈຸດດຶງດູດການລົງທຶນທີ່ຈັບໃຈ
ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວໄດ້ຍົກອອກ 4 ສາຍເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມດຶງດູດບັນດານັກລົງທຶນກວ່າ ເມື່ອທຽບໃສ່ບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ - 4 ລວມມີ ຄ່າແຮງງານຕ່ຳກວ່າ, ລະບົບສະໜອງທີ່ລຽບງ່າຍກວ່າ, ການສຳຜັດດ້ານການຄ້າເສລີໄດ້ດີກວ່າ ແລະ ການເມືອງມີສະຖຽນລະພາບ. ໃນນັ້ນ, ປັດໄຈການເມືອງມີສະຖຽນລະພາບ ແມ່ນສວມບົດບາດສຳຄັນ. ຕາມດັດຊະນີຂອງທະນາຄານໂລກ (WB) ແລ້ວ, ຫວຽດນາມ ມີສະຖຽນລະພາບດ້ານການເມືອງ, ການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງດີກວ່າຫຼາຍປະເທດ ໃນພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ແລະ ບໍ່ມີການໃຊ້ຄວາມຮຸນແຮງ, ລວມທັງ 3 ໃນຈຳນວນບັນດາປະເທດ ອາຊຽນ - 4.
ເວັບໄຊດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ເປັນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ການປະສານສົມທົບຂອງທັງ 4 ປັດໄຈດັ່ງກ່າວ ແມ່ນທີ່ຈະແຈ້ງແລ້ວວ່າ ມີເງື່ອນໄຂຄົບຖ້ວນເພື່ອສ້າງຄວາມດຶງດູດຂອງ ຫວຽດນາມ ສຳລັບນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດ. ເມື່ອລັດຖະບານ ສືບຕໍ່ປະຕິບັດບັນດາສົນທິສັນຍາການຄ້າເສລີໃນທົ່ວໂລກ ແລະ ການລົງທຶນເຂົ້າໃນພື້ນຖານໂຄງລ່າງການຄົມມະນາຄົມ ກໍຄື ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ພົວພັນ, ທີ່ຕັ້ງຂອງ ຫວຽດນາມ ແມ່ນ “ສູນຜະລິດທີ່ພວມບືນຕົວຂຶ້ນ” ຈະນັບມື້ນັບໄດ້ຮັບການປັບປຸງ.