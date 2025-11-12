ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນສາກົນປະທັບໃຈຕໍ່ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດ ຂອງຫວຽດນາມ
ໝາກຜົນດັ່ງກ່າວໄດ້ລື່ນກາຍຄວາມຫວັງ, ສອດຄ່ອງກັບເປົ້າໝາຍເຊິ່ງລັດຖະບານໄດ້ວາງອອກ ແລະ ສູງກວ່າການຄາດຄະເນຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງການເງິນສາກົນ. ຂໍ້ມູນເສດຖະກິດທີ່ຕັ້ງໜ້ານັ້ນ ໄດ້ປະກອບສ່ວນຍົກສູງອັນດັບຂອງຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ຫວຽດນາມ, ສ່ອງແສງຄວາມເຊື່ອໝັ້ນຂອງນັກລົງທຶນເຂົ້າພື້ນຖານເສດຖະກິດຂອງປະເທດຊາດ. ຫວ່າງມໍ່ໆມານີ້, FTSE Russell ໄດ້ຈັດຕະຫຼາດ ຫວຽດນາມ ເຂົ້າອັນດັບດຽວກັນກັບບັນດາຕະຫຼາດໃຫຍ່ກວ່າຄື: ຈີນ, ອິນເດຍ, ອິນໂດເນເຊຍ ແລະ ຟີລິບປິນ.
ສື່ມວນຊົນສາກົນຖືວ່າ ລະດັບການເຕີບໂຕໃນໄຕມາດ III ໄດ້ສ່ອງແສງຄວາມສາມາດຟື້ນຟູການສົ່ງອອກແຮງກວ່າການຄາດຄະເນຂອງ ຫວຽດນາມ. ມີກຳລັງໜູນເຕີບໂຕຢ່າງແຮງຄືແນວນັ້ນແມ່ນຍ້ອນມີການປະສານສົມທົບຂອງຫຼາຍປັດໄຈ, ລວມທັງການເພີ່ມທະວີການລົງທຶນຈາກຕ່າງປະເທດ, ການຟື້ນຟູຂອງການທ່ອງທ່ຽວ ແລະ ການບໍລິໂພກຢູ່ພາຍໃນປະເທດເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງແຮງ. ສະມັດຕະພາບການຜະລິດ ແລະ ການສົ່ງອອກ ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ ຫວຽດນາມ ຜ່ານຜ່າການຜັນແປຂອງເງິນຕາ ແລະ ຄວາມຂາດສະຖຽນລະພາບໃນທົ່ວໂລກ.
ອົງການຈັດຕັ້ງ Citi Research ຄາດຄະເນວ່າ GDP ຂອງ ຫວຽດນາມ ຈະບັນລຸລະດັບຕ່ຳກວ່າ 8% ໃນປີ 2025, ສູງກວ່າເມື່ອທຽບໃສ່ການຄາດຄະເນກ່ອນໜ້ານັ້ນ.