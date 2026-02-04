ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນລາວ ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດໃນການຢ້ຽມຢາມຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ
ບັນດາບົດຂຽນໃນສື່ເອເລັກໂຕນິກໜັງສືພິມ ຂ່າວສານປະເທດລາວ ແລະ ໜັງສືພິມປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ລາວ ລ້ວນແຕ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ສາຍພົວພັນມິດຕະພາບອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ຫວຽດນາມ - ລາວ ນັບມື້ນັບພັດທະນາກວ່າອີກ.
ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ໃນປີ 2026 ແລະ ກໍແມ່ນການຢ້ຽມຢາມທຳອິດໃນຖານະເປັນເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຊຸດທີ XIV. ໃນຂະນະທີ່ນີ້ກໍແມ່ນການຕ້ອນຮັບແຂກຕ່າງປະເທດສະຫາຍທຳອິດຂອງພັກ, ລັດ ແລະ ປະຊາຊົນ ພາຍຫຼັງຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ XII ຂອງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ. ດັ່ງນັ້ນ, ການຢ້ຽມຢາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ມີຄວາມໝາຍປະຫວັດສາດ ແລະ ຄວາມສຳຄັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່ເທົ່ານັ້ນ, ຫາກຍັງຢັ້ງຢືນລະດັບຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງສູງ ແລະ ນະໂຍບາຍສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ ທີ່ຍາມໃດກໍຖືສາຍພົວພັນມິດຕະພັນອັນຍິ່ງໃຫຍ່, ຄວາມສາມັກຄີແບບພິເສດ, ການຮ່ວມມືຮອບດ້ານ ແລະ ຫຸ້ນສ່ວນຍຸດທະສາດ ຫວຽດນາມ - ລາວ, ລາວ - ຫວຽດນາມ ເປັນສຳຄັນທີ່ສຸດ.
ສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະສ້າງພື້ນຖານອັນໝັ້ນແກ່ນເພື່ອໃຫ້ສາຍພົວພັນ ຫວຽດນາມ - ລາວ ສືບຕໍ່ພັດທະນາຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ, ນຳມາເຊິ່ງຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນ ແລະ ໜູນຊ່ວຍການພັດທະນາແບບຍືນຍົງຂອງທັງສອງປະເທດ ລາວ ແລະ ຫວຽດນາມ.