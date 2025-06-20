Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ຫວຽດນາມ
  • English
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ອັງກິດ
  • Français
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຝຣັ່ງ
  • Español
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ແອັດສະປາຍ
  • 中文
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຈີນ
  • Русский
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ລັດເຊຍ
  • 日本語
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຍີ່ປຸ່ນ
  • ភាសាខ្មែរ
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາກ ພາສາ ຂະແມ
  • 한국어
    ຂ່າວພາບ ຫວຽດນາມ ພາສາ ເກົາຫຼີ

ຂ່າວສານ

ສື່ມວນ​ຊົນ​ປະ​ຕິ​ວັດ ຫວຽດ​ນາມ ເສີມ​ຂະ​ຫຍາຍ​ມູນ​ເຊື້ອ 100 ປີ​ດ້ວຍ “ນ້ຳໃຈ​ໃສ​ແຈ້ງ, ຈິດ​ໃຈບໍ​ລິ​ສຸດ, ປາຍ​ກາ​ແຫຼມ​ຄົມ”

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາສູງ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນ, ອົງການສື່ມວນຊົນ, ໜັງສືພິມ, ຜູ້ຄົນເຮັດວຽກງານການຂ່າວທົ່ວປະເທດ…
  ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ (ພາບ: VGP/Nhật Bắc)  

ຕອນຄ່ຳວັນທີ 19 ມິຖຸນາ, ຢູ່ສຳນັກງານລັດຖະບານ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ໄດ້ພົບປະກັບການນຳ, ອະດີດການນຳບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນເນື່ອງໃນໂອກາດສະເຫຼີມສະຫຼອງ 100 ປີແຫ່ງວັນສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ (21/06/1925-21/06/2025).

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ຕີລາຄາສູງ ຄວາມມານະພະຍາຍາມຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ ແລະ ບັນດາການປະກອບສ່ວນສຳຄັນຂອງບັນດາອົງການຄຸ້ມຄອງສື່ມວນຊົນ, ອົງການສື່ມວນຊົນ, ໜັງສືພິມ, ຜູ້ຄົນເຮັດວຽກງານການຂ່າວທົ່ວປະເທດ… ສຳລັບພື້ນຖານສື່ມວນຊົນ ແລະ ພາລະກິດແຫ່ງການສ້າງສາ, ພັດທະນາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາຢາກໃຫ້ ບັນດາຜູ້ຄົນເຮັດວຽກງານການຂ່າວຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບປະເທດຊາດໃນພາລະກິດແຫ່ງການກໍ່ສ້າງ ແລະ ພັດທະນາ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ຫວັງວ່າບັນດາລຸງ, ອ້າຍເອື້ອຍຈະສືບຕໍ່ເສີມຂະຫຍາຍມູນເຊື້ອ 100 ປີສື່ມວນຊົນປະຕິວັດ ຫວຽດນາມ ດ້ວຍ “ນ້ຳໃຈໃສແຈ້ງ, ຈິດໃຈບໍລິສຸດ, ປາຍກາແຫຼມຄົມ” ເພື່ອສືບຕໍ່ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ພາລະກິດຂອງປະເທດຊາດ, ຂອງຊົນຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ. ລັດຖະບານໃຫ້ຄຳໝັ້ນສັນຍາຍາມໃດກໍ່ຂະຮ່ວມເດີນທາງພ້ອມກັບບັນດານັກຂ່າວ, ບັນດາອົງການສື່ມວນຊົນ ບົນພື້ນຖານທີ່ບົດບາດຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ໜ້າທີ່, ສິດອຳນາດທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ເພື່ອປະຕິບັດບົດບາດໜ້າທີ່ຂອງຕົນໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ, ນຳ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ ສືບ​ຕໍ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ສືບ​ຕໍ່​ເພີ່ມ​ພູນ​ຄູນ​ສ້າງ, ນຳ​ການ​ພົວ​ພັນ​ມິດ​ຕະ​ພາບ ຫວຽດ​ນາມ - ລາວ​ ສືບ​ຕໍ່​ພັດ​ທະ​ນາ​ແບບ​ຍືນ​ຍົງ

ທີ່ການພົບປະ, ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີສອງທ່ານ ໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ສອງປະເທດຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນສອງຝ່າຍ, ຍາມໃດກໍ່ມານະພະຍາຍາມເພີ່ມພູນຄູນສ້າງ ແລະ ນຳການພົວພັນມິດຕະພາບລະຫວ່າງສອງປະເທດສືບຕໍ່ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ, ນັບມື້ນັບເຂົ້າສູ່ລວງເລິກ.
ອ່ານເພີ່ມ

ບົດອ່ານຫຼາຍ

ອ່ານສື່ສິ່ງພິມ


Top