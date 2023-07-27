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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນຊົນ ໂອຕາຣິດ ຕີລາຄາສູງການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ

ພະລັງງານທົດແທນແມ່ນຈຸດສຸມຂອງການພົບປະ, ເຮັດວຽກຢູ່ວັງ Esterházy, ລະຫວ່າງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ກັບອຳນາດການປົກຄອງລັດ Burgenland.
ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ ແລະ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Alexander Van der Bellen ແລະ ພັນລະຍາ (ພາບ:TTXVN)

ວັນທີ 25 ກໍລະກົດ, ສື່ມວນຊົນ ໂອຕາຣິດ ສືບຕໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ສ ໂອຕາຣິດ ຢ່າງເປັນທາງການຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ແລະ ພັນລະຍາ, ໃນນັ້ນ ໄດ້ຕີລາຄາສູງການຢ້ຽມຢາມ ກໍ່ຄືບັນດາກາລະໂອກາດຮ່ວມມືລະຫວ່າງບັນດາທ້ອງຖິ່ນຂອງສອງປະເທດໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຮັດແໜ້ນການພົວພັນ, ມຸ່ງໄປເຖິງເປົ້າໝາຍຫລຸດຜ່ອນກາກບອນ.   

ໃນສື່ເອກເລັກໂຕນິກຂອງລັດ Burgenland, ໂອຕາຣິດ (burgenland.at) ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ພະລັງງານທົດແທນແມ່ນຈຸດສຸມຂອງການພົບປະ, ເຮັດວຽກຢູ່ວັງ Esterházy, ລະຫວ່າງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວໍວັນເຖືອງ ກັບອຳນາດການປົກຄອງລັດ Burgenland.

ນອກຈາກນັ້ນ, ຍັງມີຫຼາຍສື່ເອເລັກໂຕນິກອື່ນໆຂອງ ໂອຕາຣິດ ກໍ່ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວ, ບົດຂຽນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫວໍວັນເຖືອງ ຢູ່ ໂອຕາຣິດ, ຕີລາຄາສູງການຢ້ຽມຢາມດ້ວຍການເຄື່ອນໄຫວຫຼາຍຢ່າງໃນຄວາມມານະພະຍາຍາມຊຸກຍູ້ການພົວພັນສອງຝ່າຍ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານ ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ ​ກ່ຽວ​ກັບຫົວເລື່ອງ ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ

ທ່ານ​ນາ​ຍົກ​ລັດ​ຖະ​ມົນ​ຕີ ຟ້າມ​ມິງ​ຈິງ ເປັນ​ປະ​ທານກອງ​ປະ​ຊຸມ​ລັດ​ຖະ​ບານ ເດືອນ​ກໍ​ລະ​ກົດ ​ກ່ຽວ​ກັບຫົວເລື່ອງ ສ້າງ​ກົດ​ໝາຍ

ລັດຖະບານ ໄດ້ດຳເນີນກອງປະຊຸມ ປະຈຳເດືອນ ກໍລະກົດ 2023 ດ້ວຍຫົວເລື່ອງສ້າງກົດໝາຍ ເພື່ອປຶກສາຫາລືຫຼາຍເນື້ອໃນສຳຄັນ, ໃນນັ້ນ ມີການລາຍງານ, ສະເໜີແນະການນຳໃຊ້ອັດຕາພາສີອາກອນພື້ນຖານທົ່ວໂລກ ແລະ ຮ່າງມະຕິຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍການປະຕິບັດທົດລອງບາງກົນໄກ, ນະໂຍບາຍແກ້ໄຂຂໍ້ຕິດຂັດໃນກົດໝາຍບາງສະບັບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຖິງການລົງທຶນບັນດາກິດຈະກຳຄົມມະນາຄົມທາງບົກ.
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