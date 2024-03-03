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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນຊົນ ອົດສະຕາລີ ຕີລາຄາສູງການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ

ກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດຄັ້ງນີ້ຈະແມ່ນກອງປະຊຸມສາກົນໃຫຍ່ສຸດເຊິ່ງ ອົດສະຕາລີເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງ ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2018.
ພາບປະກອບ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແລະ ພັນລະຍາຈະເຂົ້າຮ່ວມກອງປະຊຸມສຸດຍອດ ພິເສດ ສະເຫຼີມສະຫຼອງ 50 ປີແຫ່ງການພົວພັນລະຫວ່າງສະມາຄົມປະຊາຊາດ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ (ອາຊຽນ) - ອົດສະຕາລີ, ຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ຢ່າງເປັນທາງການ (ແຕ່ວັນທີ 5 – 9 ມີນາ), ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ອົດສະຕາລີ Anthony Albanese. ເນື່ອງໃນໂອກາດນີ້, ສື່ເອເລັກໂຕນິກ The Interpreter ຂຶ້ນກັບສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາ Lowy (ປະເທດ ອົດສະຕາລີ) ໄດ້ເອົາລົງ 2 ບົດຂຽນຕີລາຄາການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ອົດສະຕາລີ, ກໍ່ຄືກຳລັງຄວາມສາມາດດ້ານເສດຖະກິດຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນອາຊຽນ.

ບົດຂຽນເອົາລົງໃນວັນທີ 29 ກຸມພາ ດ້ວຍຫົວຂໍ້ “ລໍຄອຍສິ່ງໃດຈາກກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ?”, ຜູ້ຂຽນ Susannah Patton ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດຄັ້ງນີ້ຈະແມ່ນກອງປະຊຸມສາກົນໃຫຍ່ສຸດເຊິ່ງ ອົດສະຕາລີເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງ ນັບແຕ່ກອງປະຊຸມສຸດຍອດພິເສດ ອາຊຽນ - ອົດສະຕາລີ ຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2018. ການນຳ ອາຊຽນ ເກືອບ ທັງໝົດຈະໄປຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ຄັ້ງທຳອິດ ໃນອາຍຸການຂອງເຂົາເຈົ້າ - ສິ່ງດັ່ງກ່່່າວມີຄວາມໝາຍແມ່ນຈຸດສຸມໃຫຍ່ຂອງໂຄງການດຳເນີນງານ ຈະແມ່ນການສ້າງສາການພົວພັນ. ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫວຽດນາມ ຟ້າມມິງຈິງ ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການນຳ ອາຊຽນ ຢ້ຽມຢາມ ອົດສະຕາລີ ເປັນຄັ້ງທຳອິດ ນັບແຕ່ເວລາດຳລົງຕຳແໜ່ງ ແລະ ຈະມີການພົບປະສະເພາະກັບບັນດາການນຳ ອົດສະຕາລີ. ກອງປະຊຸມສຸດຍອດຄັ້ງນີ້ຈະລວມມີ ເວທີປາໄສ ເຕົ້າໂຮມຜູ້ອຳນວຍການບໍລິຫານ (ເວທີປາໄສ CEO) ແລະ ບັນດາກອງປະຊຸມ ເພື່ອແນໃສ່ຊ່ວຍບັນດາວິສາຫະກິດຂະໜາດກາງ ແລະ ນ້ອຍ ຂອງ ອົດສະຕາລີ ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.

ໃນບົດຂຽນເອົາລົງເມື່ອວັນທີ 1 ມີນາ, The Interpreter  ໄດ້ຕີລາຄາກຳລັງພັດທະນາຂອງເສດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ໃນສະພາບການໂລກ ພວມຕ້ອງຜ່ານຜ່າໄລຍະຜັນແປນັບແຕ່ຫຼັງໂລກລະບາດໂຄວິດ  -19, ຫວຽດນາມ ຍັງຮັບຮູ້ລະດັບການເຕີບໂຕເສດຖະກິດເປັນປົກກະຕິ 5,1% ໃນປີ 2023, ເປັນຕົ້ນແມ່ນຄວາມສາມາດປັບຕົວສູງກ່ວາເກົ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍ ຊອກຮູ້ປະຫວັດສາດ ຫວຽດນາມ ຜ່ານຮູບເງົາ ດອກຄາຍ, ເຝີ ແລະ ປີອາໂນ

ນັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍ ຊອກຮູ້ປະຫວັດສາດ ຫວຽດນາມ ຜ່ານຮູບເງົາ “ດອກຄາຍ, ເຝີ ແລະ ປີອາໂນ”

ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍ ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຂອງກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານ ຝລັ່ງ.
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