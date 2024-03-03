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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນຊົນ ອາເມລິກາ ຕີລາຄາສະພາບການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ

ຜູ້ຂຽນໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດ ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນໃນການປະຕິຮູບ ແລະ ປະຈຸບັນພວມນຳມາເຊິ່ງຫຼາຍກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ.
ພາບປະກອບ

ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ເປັນໜ້າລົງທຶນທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊຽນ ໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ ແລະ ຂໍ້ສັງເກດດັ່ງກ່າວແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກການຕົວຈິງ ແລະ ຊັດເຈນ ຄືເລື່ອງເພີ່ມທະວີການຫັນເສດຖະກິດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ການປະຕິຮູບກົດໝາຍແຫ່ງການລົງທຶນ ແລະ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດມີປະສິດທິຜົນ. ການຕີລາຄານີ້ໄດ້ຍົກອອກມາໃນສື່ເອເລັກໂຕນິກ mondaq.com ໄດ້ເອົາລົງຫວ່າງແລ້ວນີ້.

ຜູ້ຂຽນໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດ ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນໃນການປະຕິຮູບ ແລະ ປະຈຸບັນພວມນຳມາເຊິ່ງຫຼາຍກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ. ກຳລັງພາຍໃນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໄດ້ສະແດງຜ່ານບັນດາດັດຊະນີເສດຖະກິດມະຫາພາກໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ສະມັດຕະພາບເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເລິກເຊິ່ງ ກ້ວາງຂວາງເຂົ້າໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນເລີ່ມປະຕິບັດແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຍາດແຍ່ງເອົາບັນດາກາລະໂອກາດຈະມາເຖິງ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ນັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍ ຊອກຮູ້ປະຫວັດສາດ ຫວຽດນາມ ຜ່ານຮູບເງົາ ດອກຄາຍ, ເຝີ ແລະ ປີອາໂນ

ນັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍ ຊອກຮູ້ປະຫວັດສາດ ຫວຽດນາມ ຜ່ານຮູບເງົາ “ດອກຄາຍ, ເຝີ ແລະ ປີອາໂນ”

ນີ້ແມ່ນໂອກາດເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ, ນັກສຶກສາລາວ, ກຳປູເຈຍ ຊອກຮູ້ກ່ຽວກັບປະຫວັດສາດແຫ່ງການຕໍ່ສູ້ປົດປ່ອຍຊາດ, ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດຂອງກອງທັບ ແລະ ປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ ໃນການຕໍ່ສູ້ຕ້ານ ຝລັ່ງ.
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