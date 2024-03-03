ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນ ອາເມລິກາ ຕີລາຄາສະພາບການລົງທຶນຢູ່ ຫວຽດນາມ
ຫວຽດນາມ ແມ່ນສະຖານທີ່ເປັນໜ້າລົງທຶນທີ່ສຸດຢູ່ ອາຊຽນ ໃນຊຸມປີຈະມາເຖິງ ແລະ ຂໍ້ສັງເກດດັ່ງກ່າວແມ່ນອີງໃສ່ຫຼັກການຕົວຈິງ ແລະ ຊັດເຈນ ຄືເລື່ອງເພີ່ມທະວີການຫັນເສດຖະກິດເປັນຫຼາຍຮູບຫຼາຍແບບ, ການເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບສາກົນ, ການປະຕິຮູບກົດໝາຍແຫ່ງການລົງທຶນ ແລະ ນະໂຍບາຍເສດຖະກິດມີປະສິດທິຜົນ. ການຕີລາຄານີ້ໄດ້ຍົກອອກມາໃນສື່ເອເລັກໂຕນິກ mondaq.com ໄດ້ເອົາລົງຫວ່າງແລ້ວນີ້.
ຜູ້ຂຽນໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ ຫວຽດນາມ ແມ່ນປະເທດ ຂະຫຍັນຂັນເຄື່ອນໃນການປະຕິຮູບ ແລະ ປະຈຸບັນພວມນຳມາເຊິ່ງຫຼາຍກາລະໂອກາດໃຫ້ແກ່ບັນດາວິສາຫະກິດຕ່າງປະເທດ. ກຳລັງພາຍໃນຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດໄດ້ສະແດງຜ່ານບັນດາດັດຊະນີເສດຖະກິດມະຫາພາກໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ, ສະມັດຕະພາບເພີ່ມຂຶ້ນສູງ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງເລິກເຊິ່ງ ກ້ວາງຂວາງເຂົ້າໃນພື້ນຖານເສດຖະກິດພາກພື້ນ ແລະ ທົ່ວໂລກ. ນີ້ແມ່ນຈຸດເວລາເພື່ອໃຫ້ບັນດານັກລົງທຶນເລີ່ມປະຕິບັດແຜນການດຳເນີນທຸລະກິດ ແລະ ຍາດແຍ່ງເອົາບັນດາກາລະໂອກາດຈະມາເຖິງ.