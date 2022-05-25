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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນຊົນ ມາເລເຊຍ ຕີລາຄາສູງການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງ SEA Games 31 ຂອງ ຫວຽດນາມ

ສື່ມວນຊົນໄດ້ລົງພິມຫຼາຍບົດຂຽນໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດກ່ຽວກັບປະເທດເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດງານມະຫາກຳລິລາອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ຄັ້ງທີ 31 (SEA Games 31) ແລະ ພິທີອັດທີ່ໜ້າປະທັບໃຈ ບັນລຸຜົນສຳເລັດ.
  ພິທີອັດ SEA Games 31 (ພາບ: TTXVN)  

 ສຳນັກຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ມາເລເຊຍ (Bernama) ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດ SEA Games 31 ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ, ເຖິງວ່ານີ້ພຽງແຕ່ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງເຫດການກິລາແຖວໜ້າພາກພື້ນ. ຜູ້ຂຽນກໍ່ມີຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ຜົນງານລະດັບສະຖິຕິຂອງບັນດານັກກິລາ ຫວຽດນາມ ເມື່ອຄວ້າໄດ້ 205 ຫຼຽນຄຳ.

ໃນຂະນະນັ້ນ, ບົດຂຽນໃນໜັງສືພິມ “New Straits Times” ກໍ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດຢ່າງພາວະວິໄສ ເມື່ອຖືວ່າ ປະເທດເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນດ້ວຍດີ ແລະ ບໍ່ພົບກັບບັນຫາກຳມະການທີ່ກໍ່ຄວາມໂຕະຖຽນກັນ, ເຊິ່ງແມ່ນສິ່ງທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນໃນ SEA Games ກ່ອນນີ້.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ -19 ຈຳນວນ 2.459 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ

ວັນທີ 25 ພຶດສະພາ, ຫວຽດນາມມີຜູ້ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ -19 ຈຳນວນ 2.459 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີ

ໃນວັນທີ 25 ພຶດສະພາ ຫວຽດນາມ ມີຄົນເຈັບ ຕື່ມອີກ 2.459 ຄົນໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວໃຫ້ຫາຍດີ, ອັນໄດ້ຍົກຍອດ ຈໍານວນກໍລະນີໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວຫາຍດີຂຶ້ນເຖິງ 9.414.862 ຄົນ
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