ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນ ມາເລເຊຍ ຕີລາຄາສູງການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງ SEA Games 31 ຂອງ ຫວຽດນາມ
ສຳນັກຂ່າວສານແຫ່ງຊາດ ມາເລເຊຍ (Bernama) ໄດ້ຕີລາຄາວ່າ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດ SEA Games 31 ຢ່າງປະສົບຜົນສຳເລັດ, ເຖິງວ່ານີ້ພຽງແຕ່ແມ່ນຄັ້ງທີ 2 ເປັນເຈົ້າພາບຈັດຕັ້ງເຫດການກິລາແຖວໜ້າພາກພື້ນ. ຜູ້ຂຽນກໍ່ມີຄວາມປະທັບໃຈຕໍ່ຜົນງານລະດັບສະຖິຕິຂອງບັນດານັກກິລາ ຫວຽດນາມ ເມື່ອຄວ້າໄດ້ 205 ຫຼຽນຄຳ.
ໃນຂະນະນັ້ນ, ບົດຂຽນໃນໜັງສືພິມ “New Straits Times” ກໍ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດຢ່າງພາວະວິໄສ ເມື່ອຖືວ່າ ປະເທດເຈົ້າພາບ ຫວຽດນາມ ໄດ້ຈັດການແຂ່ງຂັນດ້ວຍດີ ແລະ ບໍ່ພົບກັບບັນຫາກຳມະການທີ່ກໍ່ຄວາມໂຕະຖຽນກັນ, ເຊິ່ງແມ່ນສິ່ງທີ່ເຄີຍເກີດຂຶ້ນໃນ SEA Games ກ່ອນນີ້.