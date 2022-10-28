ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນ ຈີນ: ການຢ້ຽມຢາມຈີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຂອງໂລກ
ສື່ມວນຊົນຈີນສືບຕໍ່ລົງບັນດາບົດສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ, ໄຈ້ແຍກກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກ ກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃນຂະນະທີ່ແມ່ນການນຳຂັ້ນສູງສຸດຂອງຕ່າງປະເທດຜູ້ທຳອິດໄປຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XX.
ເວັບໄຊ Shanghai Observer, ກະບອກສຽງຂອງຄະນະພັກ ຊຽງໄຮ່ ມີບົດໄຈ້ແຍກລົງເລິກກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ, ໂດຍຕີລາຄາວ່ານີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງທຳອິດຂອງການນຳຂັ້ນສູງສຸດຂອງຕ່າງປະເທດມາ ຈີນ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XX ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ, ກໍ່ແມ່ນການເຄື່ອນໄຫວທາງການທູດທຳອິດຂອງປະເທດເຈົ້າພາບ ພາຍຫຼັງຄະນະການນຳອາຍຸການໃໝ່ຂອງສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຈີນ ໄດ້ຮັບການເລືອກຕັ້ງ, ຍ້ອນເຫດນັ້ນ “ໄດ້ດຶງດູດຄວາມສົນໃຈຈາກທົ່ວໂລກ”.
ທ່ານ ຫຼິວຈິ໋ນ, ຮອງຫົວໜ້າສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວາບັນດາບັນຫາສາກົນຈີນ ກໍ່ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ: ການຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ສະແດງໃຫ້ເຫັນສອງຝ່າຍລ້ວນແຕ່ຖືການພົວພັນສອງພັກ ແລະ ສອງລັດເປັນສຳຄັນ. ບົດຂຽນໄດ້ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າການເພີ່ມທະວີຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ ແລະ ຊຸກຍູ້ການຮ່ວມມືເສດຖະກິດການຄ້າລະຫວ່າງສອງຝ່າຍຈະແມ່ນບັນດາເນື້ອໃນຕົ້ນຕໍໃນການຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ. ສ່ວນຕາມນັກຄົ້ນຄ້ວາ ສຸຍລີຜິງ ແລ້ວ, ການຢ້ຽມຢາມຍັງ “ມີຄວາມໝາຍພິເສດ” ເພື່ອວິເຄາະໄຈ້ແຍກຈາກແງ່ມູມການຮ່ວມມືພາກພື້ນ, ຍ້ອນປີນີ້ແມ່ນປີທຳອິດທີ່ ຈີນ ສ້າງຕັ້ງການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານກັບ ອາຊຽນ. ຍ້ອນເຫດນັ້ນ, “ການຢ້ຽມຢາມຈະແມ່ນບາດກ້າວເລີ່ມຕົ້ນທີ່ດີງາມ” ໃນການເຮັດໃຫ້ການຮ່ວມມືຍຸດທະສາດລະຫວ່າງ ຈີນ ແລະ ອາຊຽນ ເລິກເຊິ່ງກ່ວາອີກ.