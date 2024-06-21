ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນສາກົນໃຫ້ຂ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin
ສື່ມວນຊົນ ລັດເຊຍ ແລະ ຫຼາຍປະເທດອື່ນໃນໂລກໄດ້ລົງພິມບົດຂຽນຕີລາຄາກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ລັດເຊຍ Vladimir Putin.
ສຳນັກຂ່າວສານ TASS ຂອງ ລັດເຊຍ ໄດ້ເປີດລາຍການພິເສດ, ໃນນັ້ນໄດ້ອັບເດດບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ບັນດາບົດຂຽນລ້ວນແຕ່ເນັ້ນໜັກເຖິງການພົວພັນປະຫວັດສາດຂອງ 2 ປະເທດ ແລະ ບັນດາຂົງເຂດຮ່ວມມື 2 ຝ່າຍ.
ໜັງສືພິມເອເລັກໂຕນິກ Fontanka.ru ໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Vladimir Putin ໄດ້ຂອບໃຈຕໍ່ການຕ້ອນຮັບຢ່າງອົບອຸ່ນຂອງປະຊາຊົນ ຫວຽດນາມ. ໃນຂະນະນັ້ນ, RIA Novosti ໄດ້ຄັດສະເໜີຄຳເວົ້າຂອງທ່ານ Putin ວ່າ: “ຂ້າພະເຈົ້າຢາກສະແດງຄວາມຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ເພື່ອມມິດ ຫວຽດນາມ ທຸກໆຄົນ ທີ່ໄດ້ຈັດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດໃຫ້ແກ່ພວກຂ້າພະເຈົ້າ. ຂອບໃຈຕໍ່ນ້ຳໃຈຮັກແພງແຂກຄົນ, ການຕ້ອນຮັບທີ່ອົບອຸ່ນ, ຄວາມປິຕິຊົມຊື່ນຂອງພວກເພື່ອນ…”
ໂດຍໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບເຫດການດັ່ງກ່າວ, ໜັງສືພິມ Nikkei Asia ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວວ່າ ໃນການຢ້ຽມຢາມ 2 ຝ່າຍໄດ້ລົງນາມເອກະສານຮ່ວມມື 11 ສະບັບໃນຫຼາຍຂົງເຂດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ.
ຈາກ ເອີລົບ, ເວັບໄຊ euronews.com ໄດ້ເນັ້ນໜັກເຖິງການຢ້ຽມຢຽມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Putin ແມ່ນເພື່ອປັບປຸງການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດຢູ່ພາກພື້ນ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້.
ສ່ວນໜັງສືພິມ Financial Times ຕີລາຄາວ່າ, ຫວຽດນາມ ບັນລຸໄດ້ບັນດາຜົນງານທີ່ດີງາມໃນການທູດ “ໄມ້ໄຜ່ ຫວຽດນາມ” ຂອງຕົນ, ຢືນຢັນແນວທາງເປັນເພື່ອນ, ເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງບັນດາປະເທດ, ເພື່ອສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.