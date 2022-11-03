ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນສາກົນໃຫ້ຂ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມຈີນ ຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ
ຕາມສຳນັກຂ່າວສານຊິນຮວາແລ້ວ, ທີ່ການເຈລະຈາ, ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີເປັນເອກະພາບປັບປຸງມູນເຊື້ອມິດຕະພາບ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຍຸດທະສາດ, ຊຸກຍູ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຄວບຄຸມຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ.
ການຢ້ຽມຢາມຈີນ ຢ່າງເປັນທາງການແຕ່ວັນທີ 30 ຕຸລາ - 1 ພະຈິກ ກໍ່ຄືບັນດາການເຄື່ອນໄຫວຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໃນການຢ້ຽມຢາມກໍ່ແມ່ນຫົວຂໍ້ໂດຍສື່ມວນຊົນປະເທດຕ່າງໆໃຫ້ຂ່າວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.
ການເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ນຜິງ
ວັນທີ 31 ຕຸລາ, ສຳນັກຂ່າວສານ ຊິນຮວາ (ປະເທດຈີນ) ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວກ່ຽວກັບການເຈລະຈາລະຫວ່າງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່, ປະທານປະເທດ ຈີນ ສີຈີ້ຜິງ. ຕາມສຳນັກຂ່າວສານຊິນຮວາແລ້ວ, ທີ່ການເຈລະຈາ, ການນຳສອງທ່ານເຫັນດີເປັນເອກະພາບປັບປຸງມູນເຊື້ອມິດຕະພາບ, ເພີ່ມທະວີການແລກປ່ຽນຍຸດທະສາດ, ຊຸກຍູ້ຄວາມໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈດ້ານການເມືອງ, ຄວບຄຸມຄວາມບໍ່ລົງລອຍກັນຢ່າງສົມເຫດສົມຜົນ, ຊຸກຍູ້ການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານ ຈີນ - ຫວຽດນາມ ກ້າວຂຶ້ນສູ່ໄລຍະໃໝ່.
ແລະກໍ່ໃນວັນດຽວກັນ, ໜັງສືພິມ “ປັກກິງ ຕອນຄ່ຳ” ມີບົດຂຽນໂດຍຊີ້ແຈ້ງ 3 ຈຸດພິເສດໃນການຢ້ຽມຢາມ: ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ແມ່ນການນຳຕ່າງປະເທດຄົນທຳອິດຢ້ຽມຢາມ ຈີນ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XX ຂອງພັກກອມມູນິດຈີນ; ນີ້ແມ່ນການຢ້ຽມຢາມຕ່າງປະເທດຄັ້ງທຳອິດຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ພາຍຫຼັງກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ XIII ຂອງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ; ນີ້ແມ່ນຄັ້ງທຳອິດທີ່ ຈີນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການນຳຕ່າງປະເທດດ້ວຍພິທີທາງການພາຍຫຼັງ 3 ປິຖືກຜົນສະທ້ອນຍ້ອນໂລກລະບາດໂຄວິດ - 19. ຕາມ ໜັງສືພິມ “ປັກກິງ ຕອນຄ່ຳ”ແລ້ວ, ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ຈີນ ນັບມື້ນັບດີງາມ.
ແລະກໍ່ໃນວັນທີ 31 ຕຸລາ, ໜັງສືພິມ ແລະ ສື່ເອເລັກໂຕນິກ ເອກະລາດ, ເຊິ່ງເປັນໜັງສືພິມມີຈຳນວນຜູ້ອ່ານເປັນຈຳນວນຫຼາຍຂອງລັດເຊຍ, ໄດ້ລົງບົດຂຽນຂອງນັກໄຈ້ແຍກການເມືອງສາກົນ Grigory Trofimchuk, ທີ່ຢັ້ງຢືນການຢ້ຽມຢາມຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢູ່ຈີນ ມີຄວາມໝາຍສຳຄັນພິເສດ.
ວັນທີ 1 ພະຈິກ, ໜັງສືພິມ Nikkei (ຍີ່ປຸ່ນ) ມີບົດຂຽນໂດຍເນັ້ນໜັກການຢ້ຽມຢາມແມ່ນການຢັ້ງຢືນນະໂຍບາຍການຕ່າງປະເທດສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍຂອງ ຫວຽດນາມ, ຖືເປັນສຳຄັນການພົວພັນກັບບັນດາປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງ, ໃນນັ້ນມີ ຈີນ, ພ້ອມກັນແລກປ່ຽນ, ຮ່ວມມືເພື່ອປັບປຸງສັນຕິພາບ, ສະຖຽນລະພາບຢູ່ພາກພື້ນ ແລະ ຢູ່ໃນໂລກ.
ສຳນັກຂ່າວສານ Reuters (ອັງກິດ) ກໍ່ໄດ້ລົງຫຼາຍຂ່າວກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ. ຕາມສຳນັກຂ່າວສານນີ້ແລ້ວ, ຈີນ ໄດ້ຕ້ອນຮັບທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ຢ່າງສົມກຽດ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນການຖືການພົວພັນລະຫວ່າງສອງຝ່າຍເປັນສຳຄັນ.
ແລະກໍ່ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ, ສຳນັກຂ່າວສານ Prensa Latina (ກຸຍບາ) ມີບົດຂຽນ “ຫວຽດນາມ ແລະ ຈີນ ບັນລຸໄດ້ຂໍ້ຕົກລົງຮ່ວມມືໃນຫຼາຍຂົງເຂດ”.
(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)