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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນຊົນສາກົນຕີລາຄາຕັ້ງໜ້າຕໍ່ການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden

ສຳນັກຂ່າວສານ AFP ຂອງ ຝລັ່ງ ໃຫ້ຂ່າວວ່າ:ການຢ້ຽມຢາມນີ້ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈໃນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.
ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden

ໜັງສືພິມຫຼາຍສະບັບໃນໂລກ ໄດ້ໃຫ້ຂ່າວ ແລະ ບົດກ່ຽວກັບການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden, ໃນນັ້ນໄດ້ເນັ້ນໜັກການຖືເປັນສຳຄັນຂອງ ອາເມລິກາ ທີ່ສະຫງວນໃຫ້ແກ່ການພົວພັນກັບ ຫວຽດນາມ, ກໍ່ຄືບົດບາດຂອງ ຫວຽດນາມ ຢູ່ ມະຫາສະໝຸດອິນເດຍ - ປາຊີຟິກ.

“ອາເມລິກາ ແລະ ຫວຽດນາມ ຍົກລະດັບການພົວພັນໃນຂອບເຂດການຢ້ຽມຢາມຂອງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden” ແມ່ນຫົວຂໍ້ຂອງບົດຂຽນຂອງສຳນັກຂ່າວສານ Reuters (ປະເທດ ອັງກິດ) ພາຍຫຼັງການພົບປະກັນລະຫວ່າງ ທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ແລະ ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ.

ສຳນັກຂ່າວສານ AFP ຂອງ ຝລັ່ງ ໃຫ້ຂ່າວວ່າ:ການຢ້ຽມຢາມນີ້ແມ່ນບາດກ້າວທີ່ເປັນໜ້າສົນໃຈໃນການເພີ່ມທະວີການພົວພັນທາງການທູດລະຫວ່າງສອງປະເທດ.

ສຳນັກຂ່າວສານ CNN ຂອງ ອາເມລິກາ ກໍ່ເນັ້ນໜັກເຖິງຄວາມປາດຖະໜາຂອງ ອາເມລິກາ ກາຍເປັນຄູ່ຮ່ວມມືທີ່ດູດດື່ມ ແລະ ເປັນໜ້າໄວ້ເນື້ອເຊື່ອໃຈຂອງ ຫວຽດນາມ, ກໍ່ຄືພາກພື້ນ ແລະ ບັນດາປະເທດພວມພັດທະນາໃນໂລກ.

ໜັງສືພິມ ນິວຢອກທາມ ກໍ່ໄດ້ຖືການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານປະທານາທິບໍດີ Joe Biden ຕິດພັນກັບພາລະກຳຮັດແໜ້ນການພົວພັນລະຫວ່າງສອງປະເທດ.ເລື່ອງຍົກລະດັບການພົວພັນຈາກ “ຄູ່ຮ່ວມມືຮອບດ້ານ” ຂຶ້ນເປັນ “ຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດຮອບດ້ານເພື່ອສັນຕິພບ, ການຮ່ວມມື ແລະ ພັດທະນາແບບຍືນຍົງ” ແມ່ນບາດກ້າວມີຄວາມໝາຍເປັນສັນຍາລັກອັນສູງສົ່ງ ແລະ ແມ່ນສິ່ງທີ່ ອາເມລິກາ ປາດຖະໜາປະຕິບັດມາແຕ່ດົນນານ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ເດີນທາງອອກຈາກຮ່າໂນ້ຍ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ

ປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ເດີນທາງອອກຈາກຮ່າໂນ້ຍ ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ ຫວຽດນາມ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ກັນຍານີ້, ທ່ານປະທານາທິບໍດີ ອາເມລິກາ Joe Biden ໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກຮ່າໂນ້ຍ, ສິ້ນສຸດການຢ້ຽມຢາມທາງລັດຖະກິດຢູ່ຫວຽດນາມເປັນເວລາ 2 ວັນ ຕາມຄຳເຊີນຂອງທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ພັກກອມມູນິດຫວຽດນາມ ຫງວຽນຟູ໋ຈ້ອງ.
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