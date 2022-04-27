ຂ່າວສານ
ສື່ມວນຊົນລາວ ລົງຂ່າວຢ່າງໜາແໜ້ນກ່ຽວກັບ ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ
ໜັງສືພິມ ປະຊາຊົນ ກະບອກສຽງຂອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ສະບັບອອກໃນວັນທີ 27 ເມສາ ໄດ້ລົງພິມດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ: “ນ້ຳໃຈສາມັກຄີພິເສດ ລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ ແມ່ນພື້ນຖານໄຊຊະນະໃຫ້ແກ່ກິດຈະກຳປະຕິວັດຂອງສອງປະເທດ”. ບົດຂຽນໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ລາວ - ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບ ທີ່ມີເສັ້ນຊາຍແດນຕິດຈອດກັນແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກປະຊາຊົນສອງປະເທດຍັງມີຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ຍາມໃດກໍ່ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ຕ້ານສັດຕູໂຕດຽວກັນ ແລະ ລ້ວນແຕ່ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນວິວັດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.
ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເວັບໄຊຂອງໜັງສືພິມ Vientiane Time, ສຳນັກຂ່າວສານ ລາວ, ສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ, ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ລາວ ໃນວັນທີ 26 ແລະ 27 ເມສາ ລ້ວນແຕ່ລົງຂ່າວຢ່າງໜ້າແໜ້ນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ລາວ ໂດຍທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ນຳໜ້າ.