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ຂ່າວສານ

ສື່ມວນຊົນລາວ ລົງຂ່າວຢ່າງໜາແໜ້ນກ່ຽວກັບ ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ

ເນື່ອງໃນໂອກາດການຢ້ຽມຢາມ ຫວຽດນາມ ຂອງທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 25 – 27 ເມສາ, ສື່ມວນຊົນ ລາວ ໄດ້ພ້ອມກັນລົງຂ່າວ ແລະ ບົດຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍກ່ຽວກັບນ້ຳໃຈສາມັກຄີແບບພິເສດ ລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ, ກໍ່ຄືມູນເຊື້ອສະຫງ່າອົງອາດຂອງສອງຊາດ.
  ສື່ມວນຊົນລາວ ລົງຂ່າວຢ່າງໜາແໜ້ນກ່ຽວກັບ ການພົວພັນລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ລາວ (ພາບ: VOV)  

 ໜັງສືພິມ ປະຊາຊົນ ກະບອກສຽງຂອງສູນກາງພັກປະຊາຊົນປະຕິວັດລາວ ສະບັບອອກໃນວັນທີ 27 ເມສາ ໄດ້ລົງພິມດ້ວຍຫົວຂໍ້ວ່າ: “ນ້ຳໃຈສາມັກຄີພິເສດ ລະຫວ່າງ ລາວ - ຫວຽດນາມ ແມ່ນພື້ນຖານໄຊຊະນະໃຫ້ແກ່ກິດຈະກຳປະຕິວັດຂອງສອງປະເທດ”. ບົດຂຽນໄດ້ຢັ້ງຢືນວ່າ ລາວ - ຫວຽດນາມ ບໍ່ພຽງແຕ່ແມ່ນປະເທດບ້ານໃກ້ເຮືອນຄຽງມິດຕະພາບ ທີ່ມີເສັ້ນຊາຍແດນຕິດຈອດກັນແຕ່ເໜືອຮອດໃຕ້ ເທົ່ານັ້ນ ຫາກປະຊາຊົນສອງປະເທດຍັງມີຈຸດວັດທະນະທຳທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ຄ້າຍຄືກັນ, ຍາມໃດກໍ່ຮຽງບ່າຮຽງໄຫຼ່ຕ້ານສັດຕູໂຕດຽວກັນ ແລະ ລ້ວນແຕ່ຍາດໄດ້ໄຊຊະນະອັນຍິ່ງໃຫຍ່ໃນວິວັດແຫ່ງການສ້າງສາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາປະເທດຊາດ.

ພ້ອມກັນນັ້ນ, ເວັບໄຊຂອງໜັງສືພິມ Vientiane Time, ສຳນັກຂ່າວສານ ລາວ, ສະຖານີໂທລະພາບແຫ່ງຊາດລາວ, ສະຖານີວິທະຍຸກະຈາຍສຽງແຫ່ງຊາດ ລາວ ໃນວັນທີ 26 ແລະ 27 ເມສາ ລ້ວນແຕ່ລົງຂ່າວຢ່າງໜ້າແໜ້ນກ່ຽວກັບການເຄື່ອນໄຫວຂອງຄະນະການນຳຂັ້ນສູງຂອງ ລາວ ໂດຍທ່ານນາງຮອງປະທານປະເທດ ລາວ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ນຳໜ້າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ ເພື່ອໃຫ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ມີບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ

ຜັນຂະຫຍາຍຢ່າງແຮງກ່ວາອີກ ເພື່ອໃຫ້ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແຫ່ງຊາດ ມີບາດກ້າວພັດທະນາຢ່າງກະໂດດຂັ້ນ

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິງຈິງ ເນັ້ນໜັກວ່າ ການຫັນເປັນດີຈີຕອນແມ່ນກຳລັງໜູນຊຸກຍູ້ການປ່ຽນແປງໃໝ່ປະດິດຄິດສ້າງ, ແມ່ນພື້ນຖານໃຫ້ແກ່ພື້ນຖານເສດຖະກິດທັນສະໄໝ.
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