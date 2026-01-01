ຂ່າວສານ
ສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ
ທີ່ການພົບປະ, ສອງຝ່າຍໄດ້ເຫັນດີເປັນເອກະພາບສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການພົວພັນຮ່ວມມືໃນຫຼາຍດ້ານ ລະຫວ່າງ ຫວຽດນາມ - ສິງກະໂປ ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ຜັນຂະຫຍາຍໂຄງການດຳເນີນງານກ່ຽວກັບການພົວພັນຄູ່ຮ່ວມມືຍຸດທະສາດ ຮອບດ້ານ ຫວຽດນາມ ສິງກະໂປ ໃນໄລຍະ 2025 – 2030 ໃຫ້ຫຼາຍກ່ວາອີກ, ຍູ້ແຮງການຮ່ວມມືເສດຖະກິດ, ການລົງທຶນ, ເປັນຕົ້ນໃນບັນດາຂົງເຂດໃໝ່, ມີຄວາມສາມາດບົ່ມຊ້ອນຫຼາຍຢ່າງ.
ທີ່ການເຮັດວຽກ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຫງວຽນຮ່ວາບິ່ງ ໄດ້ແຈ້ງໃຫ້ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Gan Kim Yong ຮັບຊາບກ່ຽວກັບເລື່ອງ ຫວຽດນາມ ຫາກໍ່ສ້າງຕັ້ງສູນການເງິນສາກົນ. ສິງກະໂປແມ່ນປະເທດມີບົດຮຽນປະສົບການໃນຂົງເຂດນີ້, ດັ່ງນັ້ນ ຫວຽດນາມ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກ ຄົ້ນຄ້ວາ, ສຳຫຼວດບົດຮຽນປະສົບການພັດທະນາສູນການເງິນສາກົນຂອງສິງກະໂປເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍສູນການເງິນສາກົນ ທີ່ຫາກໍ່ສາງຕັ້ງຢູ່ ຫວດຽນາມ.
ສ່ວນທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ Gan Kim Yong ຢັ້ງຢືນສິງກະໂປພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະໜູນຊ່ວຍ, ແບ່ງປັນບົດຮຽນປະສົບການເຄື່ອນໄຫວສູນການເງິນສາກົນ ກັບ ຫວຽດນາມ, ເຫັນດີເປັນເອກະພາບເພີ່ມທະວີການຮ່ວມມືລະຫວ່າງສູນການເງິນສາກົນ ສິງກະໂປ ແລະ ສູນການເງິນສາກົນ ຫວຽດນາມເພືີ່ອໜູນຊ່ວຍເຊິ່ງກັນແລະກັນ, ປະກອບສ່ວນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາລວມຂອງອາຊຽນ.