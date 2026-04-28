ຂ່າວສານ
ສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ການຈັດຕ້ັງ ແລະ ວິທີການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການກຳມະບານ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 27 ເມສາ, ຢູ່ທຳນຽບປະທານປະເທດ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ໄດ້ພົບປະກັບຄະນະຜູ້ແທນປະທານກຳມະບານດີເດັ່ນ ໃນວຽກງານການຕ່າງປະເທດ ແລະ ການເຈລະຈາລວມໝູ່ປີ 2026. ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ສະເໜີໃຫ້ສະຫະພັນໃຫຍ່ແຮງງານ ຫວຽດນາມ ສືບຕໍ່ປ່ຽນແປງໃໝ່ການຈັດຕັ້ງ ແລະ ວິທີການເຄື່ອນໄຫວກຳມະບານຢ່າງແຮງຕາມທິດກະທັດລັດ, ມີປະສິດທິຜົນ, ປະສິດທິຜົນ, ມຸ່ງໄປເຖິງຮາກຖານ, ຖືສະມາຊິກກຳມະບານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານເປັນໃຈກາງ. ທ່ານນາງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນບັນດາຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃໝ່, ຕ້ອງຄິດເຖິງແບບວິທີ, ວິທີການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການກຳມະບານໃນສະພາບການໃໝ່. ນັ້ນແມ່ນພວກເຮົາຕ້ອງຍົກສູງລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ, ຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງບໍ່ຢຸດຢັ້ງ ແລະ ນັບທັງທັກສະທີ່ຈຳເປັນ, ໃນນັ້ນທັກສະແມ່ນສຳຄັນທີ່ສຸດແມ່ນການໂອ້ລົມ ແລະ ເຈລະຈາລວມໝູ່. ຕ້ອງກຳແໜ້ນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ນະໂຍບາຍກົດໝາຍຂອງພັກ, ຂອງລັດ, ຕ້ອງເຂົ້າໃຈສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດຂອງປະເທດ, ຫັນປ່ຽນຮູບແບບເສດຖະກິດຂອງປະເທດໃນປັດຈຸບັນຄືແນວໃດ, ການຫັນເປັນສີຂຽວ, ຫັນເປັນດີຈີຕອນຄືແນວໃດ?
ທ່ານນາງ ຫວໍທິແອັງຊວັນ ຮອງປະທານປະເທດ ປາດຖະໜາວ່າກຳມະບານຮາກຖານຕ້ອງຕິດແທດກັບຮາກຖານກວ່າ ແລະເປັນປະຈຳກວ່າ, ກຳແໜ້ນແນວຄິດຈິດໃຈ, ຄວາມມຸ່ງຫວັງ, ເບິ່ງແຍງດູແລ, ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງຜູ້ອອກແຮງງານຢ່າງທັນການ; ປະສານສົມທົບກັນຈັດຕັ້ງບັນດາຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮັກຊາດ, ພັດທະນາສະມາຊິກກຳມະບານ, ສ້າງຖັນແຖວພະນັກງານກຳມະການໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ຍູ້ແຮງການໂຄສະນາເຜີຍແຜ່, ການສຶກສາ ແລະ ໝູນໃຊ້ກການຫັນເປັນດີຈີຕອນ, ຍົກສູງຄຸນນະພາບການເຄື່ອນໄຫວກຳມະບານໃນສະພາບການໃໝ່.