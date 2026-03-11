ຂ່າວສານ
ສືບຕໍ່ຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະຊົນເປັນລະອຽດ ແລະ ເປັນລະບອບລະບຽບການ
ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການສ້າງລະບອບລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມໄຕມາດທີ 1 ຂອງຄະນະປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳ. ເຂົ້າຮ່ວມຍັງມີ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ.
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງວ່າ ໃນວິວັດການສ້າງຮ່າງໂຄງການກຳນົດທິດນິຕິບັນຍັດ ສະພາແຫ່ງຊາດ ອາຍຸການຊຸດທີ 16 ໃຫ້ສົມບູນ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ການຫັນບັນດາເນື້ອໃນແກ່ນສານ, ສຳຄັນຂອງເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກເປັນລະບອບລະບຽບການໃນປີນີ້.
ສຳລັບບົດລາຍງານຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການແກ້ໄຂໃຫຍ່ເພື່ອຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ການກຳນົດທິດຂອງພັກກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນເປັນລະບອບລະບຽບການ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະເໜີວ່າ:
“ສືບຕໍ່ຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນເປັນລະບອບລະບຽບການ ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14, ມະຕິເລກທີ 68 ແລະ ບັນດາມະຕິຍຸດທະສາດອື່ນຂອງສູນກາງ. ສ້າງບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ເຄົາລົບກົດໝາຍ; ຮັບປະກັບບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ທຶນ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ… ເພື່ອຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແຮງກວ່າ”.