ຂ່າວສານ

ສືບຕໍ່ຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດເອກະຊົນເປັນລະອຽດ ແລະ ເປັນລະບອບລະບຽບການ

ສືບຕໍ່ຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນເປັນລະບອບລະບຽບການ ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14, ມະຕິເລກທີ 68 ແລະ ບັນດາມະຕິຍຸດທະສາດອື່ນຂອງສູນກາງ.
  (ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ, ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ)  

ຕອນບ່າຍວັນທີ 11 ມີນາ, ຢູ່ສຳນັກງານສູນກາງພັກ, ທີ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານ ໂຕເລິມ, ເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ, ຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳສູນກາງກ່ຽວກັບການສ້າງລະບອບລະບຽບການ ແລະ ກົດໝາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ເປັນປະທານກອງປະຊຸມໄຕມາດທີ 1 ຂອງຄະນະປະຈຳຄະນະຊີ້ນຳ. ເຂົ້າຮ່ວມຍັງມີ ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ແລະ ທ່ານປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ ເຈິ່ນແທັງເໝີ້ນ.

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ໂຕເລິມ ຮຽກຮ້ອງວ່າ ໃນວິວັດການສ້າງຮ່າງໂຄງການກຳນົດທິດນິຕິບັນຍັດ ສະພາແຫ່ງຊາດ ອາຍຸການຊຸດທີ 16 ໃຫ້ສົມບູນ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ການຫັນບັນດາເນື້ອໃນແກ່ນສານ, ສຳຄັນຂອງເອກະສານກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຜູ້ແທນທົ່ວປະເທດຄັ້ງທີ 14 ຂອງພັກເປັນລະບອບລະບຽບການໃນປີນີ້.

ສຳລັບບົດລາຍງານຫົວເລື່ອງສະເພາະກ່ຽວກັບກົນໄກ, ນະໂຍບາຍ, ມາດຕະການແກ້ໄຂໃຫຍ່ເພື່ອຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍ, ການກຳນົດທິດຂອງພັກກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນເປັນລະບອບລະບຽບການ. ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ສະເໜີວ່າ:

“ສືບຕໍ່ຫັນບັນດາແຜນນະໂຍບາຍຂອງພັກກ່ຽວກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນເປັນລະບອບລະບຽບການ ຕາມເນື້ອໃນຈິດໃຈກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ 14, ມະຕິເລກທີ 68 ແລະ ບັນດາມະຕິຍຸດທະສາດອື່ນຂອງສູນກາງ. ສ້າງບັນດາກົນໄກ, ນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ, ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແຫ່ງການລົງທຶນດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ, ຫຼຸດຜ່ອນລາຍຈ່າຍ, ເຄົາລົບກົດໝາຍ; ຮັບປະກັບບັນດາແຫຼ່ງກຳລັງກ່ຽວກັບທີ່ດິນ, ທຶນ, ວິທະຍາສາດ - ເຕັກໂນໂລຊີ… ເພື່ອຊຸກຍູ້ເສດຖະກິດພາກເອກະຊົນໃຫ້ພັດທະນາຢ່າງແຮງກວ່າ”.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ປຸກລະດົມຂະບວນການປະຢັດພະລັງງານ

ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຟ້າມມິນຈິງ ປຸກລະດົມຂະບວນການປະຢັດພະລັງງານ

ທີ່ກອງປະຊຸມ, ໜ່ວຍປະຕິບັດງານຄວາມໝັ້ນຄົງດ້ານພະລັງງານ ໄດ້ຍົກອອກແຜນການຮັກສາຄວາມເປັນປົກກະຕິ ແລະ ຄວບຄຸມສະພາບນ້ຳມັນໃນເດືອນ ມີນາ, ກະກຽມແຜນການໃຫ້ແກ່ຊຸມເດືອນຕໍ່ໄປ.
