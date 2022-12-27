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ຂ່າວສານ

ສືບຕໍ່ສ້າງກົນໄກນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບເພື່ອຄົ້ນພົບຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ

ຕອນບ່າຍວັນທີ 26 ທັນວາ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ໄດ້ພົບປະ, ຍ້ອງຍໍນັກຮຽນດີເດັ່ນ 33 ຄົນ ທີ່ຍາດໄດ້ລາງວັນ Olympic ແລະ ລາງວັນວິທະຍາສາດເຕັກນິກ ສາກົນປີ 2022.
  ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ພົບປະກັບນັກຮຽນດີເດັ່ນ. (ພາບ:TTXVN)  

ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ສະເຫນີໃຫ້ລັດຖະບານ, ບັນດາກະຊວງຂະແຫນງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ສືບຕໍ່ສ້າງກົນໄກນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ ເພື່ອຄົ້ນພົບ, ບຳລຸງສ້າງ ແລະຖືເປັນສຳຄັນ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ.

ທ່ານປະທານປະເທດ ປາດຖະຫນາຢາກໃຫ້ພວກນ້ອງນັກຮຽນ ພິເສດແມ່ນພວກນ້ອງຍາດໄດ້ຜົນງານສູງ, ສືບຕໍ່ພະຍາຍາມຮ່ຳຮຽນ, ຝືກຝົນຫລໍ່ຫລອມຄຸນສົມບັດຈັນຍາບັນດີ, ທັກສະທີ່ຈຳເປັນເພື່ອກາຍເປັນພົນລະເມືອງດີເດັ່ນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາປະເທດຊາດ.

ປີ 2022, ກະຊວງສຶກສາ ແລະບຳລຸງສ້າງ ໄດ້ສົ່ງ 7 ຄະນະນັກຮຽນເກັ່ງຂອງຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ Olympic ສາກົນ. ໝາກຜົນບັນລຸໄດ້ແມ່ນ100% ນັກຮຽນ ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນລ້ວນແຕ່ຍາດໄດ້ລາງວັນ, ຊື່ງລວມມີ: ຫລຽນຄຳ 13 ຫລຽນ, ຫລຽນເງິນ 12 ຫລຽນ, ຫລຽນທອງ 8 ຫລຽນ ແລະ 5 ໃບຍ້ອງຍໍ (ລາງວັນຊົມເຊີຍ).

 

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດຖະບານດີຈີຕອນແມ່ນກຳລັງໜູນຕົ້ນຕໍ, ຫຼັກແຫຼ່ງນຳພາການສ້າງພື້ນຖານເສດຖະກິດດີຈີຕອນ, ພົນລະເມືອງດີຈີຕອນ, ສັງຄົມດີຈີຕອນ

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ຜ່ານໄລຍະ 1 ປີແຫ່ງການປະຕິບັດກໍບັນລຸໄດ້ຜົນງານຫຼາຍຢ່າງ ແລະ ກ້າວເຂົ້າສູ່ຊີວິດຕົວຈິງເທື່ອລະກ້າວ.
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