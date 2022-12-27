ຂ່າວສານ
ສືບຕໍ່ສ້າງກົນໄກນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບເພື່ອຄົ້ນພົບຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ
ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ການພົບປະ, ທ່ານປະທານປະເທດ ຫງວຽນຊວນຟຸກ ສະເຫນີໃຫ້ລັດຖະບານ, ບັນດາກະຊວງຂະແຫນງການ, ທ້ອງຖິ່ນຕ່າງໆ ສືບຕໍ່ສ້າງກົນໄກນະໂຍບາຍໃຫ້ສົມບູນແບບ ເພື່ອຄົ້ນພົບ, ບຳລຸງສ້າງ ແລະຖືເປັນສຳຄັນ, ເອົາໃຈໃສ່ເຖິງຜູ້ມີຄວາມເກັ່ງກ້າສາມາດ.
ທ່ານປະທານປະເທດ ປາດຖະຫນາຢາກໃຫ້ພວກນ້ອງນັກຮຽນ ພິເສດແມ່ນພວກນ້ອງຍາດໄດ້ຜົນງານສູງ, ສືບຕໍ່ພະຍາຍາມຮ່ຳຮຽນ, ຝືກຝົນຫລໍ່ຫລອມຄຸນສົມບັດຈັນຍາບັນດີ, ທັກສະທີ່ຈຳເປັນເພື່ອກາຍເປັນພົນລະເມືອງດີເດັ່ນ, ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ປະກອບສ່ວນສ້າງສາປະເທດຊາດ.
ປີ 2022, ກະຊວງສຶກສາ ແລະບຳລຸງສ້າງ ໄດ້ສົ່ງ 7 ຄະນະນັກຮຽນເກັ່ງຂອງຫວຽດນາມ ເຂົ້າຮ່ວມ Olympic ສາກົນ. ໝາກຜົນບັນລຸໄດ້ແມ່ນ100% ນັກຮຽນ ຫວຽດນາມເຂົ້າຮ່ວມນັ້ນລ້ວນແຕ່ຍາດໄດ້ລາງວັນ, ຊື່ງລວມມີ: ຫລຽນຄຳ 13 ຫລຽນ, ຫລຽນເງິນ 12 ຫລຽນ, ຫລຽນທອງ 8 ຫລຽນ ແລະ 5 ໃບຍ້ອງຍໍ (ລາງວັນຊົມເຊີຍ).