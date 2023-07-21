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ຂ່າວສານ

ສືບຕໍ່ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້

ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍການຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ ແລະ ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ.
ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ກ່າວຄຳເຫັນທີ່ກອງປະຊຸມ (ພາບ: TTXVN)

ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023.

ພາຍຫຼັງຮັບຟັງຄະນະພະນັກງານພັກລັດຖະບານລາຍງານ, ການປະກອບຄຳເຫັນຂອງບັນດາອົງການ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນວ່າ: ເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ໄດ້ຮັກສາທ່າສະຖຽນລະພາບ; ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ; ບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ໄດ້ຮັບປະກັນ. ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີບັນລຸ 3,72%.

ກົມການເມືອງໄດ້ເຫັນດີໂດຍພື້ນຖານຕໍ່ໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກເຖິງບາງເນື້ອໃນ. ລະອຽດແມ່ນ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍການຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ ແລະ ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ປະຕິບັດວຽກງານຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ, ສະວັດດີການສັງຄົມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ຮັກສາເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ; ຍູ້ແຮງການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ສິ່ງຫຍ້ໍທໍ້, ປະຕິບັດການປະຢັດ, ຕ້ານການຟູມເຟືອຍຢ່າງແຮງກວ່າ.

(ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)

ບັນດາບົດຕໍ່ໄປ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ ລ້ວນ​ແຕ່​ກຳ​ນົດ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ດຳ ອາດ​ຈະ​ແມ່ນ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ການ​ທະ​ຫານ

ລັດ​ເຊຍ ແລະ ຢູ​ແກຼນ ລ້ວນ​ແຕ່​ກຳ​ນົດ​ວ່າ ກຳ​ປັ່ນ​ຕ່າງໆ​ຢູ່​ທະ​ເລ​ດຳ ອາດ​ຈະ​ແມ່ນ​ກຳ​ປັ່ນ​ຂົນ​ສົ່ງ​ສິນ​ຄ້າ​ການ​ທະ​ຫານ

ກະຊວງປ້ອງກັນປະເທດ ລັດເຊຍ ກຳນົດວ່າ ທຸກກຳປັ່ນຢູ່ທະເລດຳ ໄປເຖິງທ່າກຳປັ່ນແຫ່ງຕ່າງໆຂອງ ຢູແກຼນ “ອາດຈະແມ່ນກຳປັ່ນຂົນສົ່ງສິນຄ້າການທະຫານ”.
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