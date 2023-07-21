ຂ່າວສານ
ສືບຕໍ່ປະຕິບັດເປົ້າໝາຍຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້
ຕອນເຊົ້າວັນທີ 21 ກໍລະກົດ, ຢູ່ ຮ່າໂນ້ຍ, ທ່ານເລຂາທິການໃຫຍ່ຄະນະບໍລິຫານງານສູນກາງພັກກອມມູນິດ ຫວຽດນາມ ຫງວຽນຝູຈ້ອງ ໄດ້ເປັນປະທານກອງປະຊຸມຂອງກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາ ປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ບົດລາຍງານສະພາບການເສດຖະກິດ - ສັງຄົມໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ, ໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ 2023.
ພາຍຫຼັງຮັບຟັງຄະນະພະນັກງານພັກລັດຖະບານລາຍງານ, ການປະກອບຄຳເຫັນຂອງບັນດາອົງການ, ກົມການເມືອງ, ຄະນະເລຂາໄດ້ປຶກສາຫາລື ແລະ ເປັນເອກະພາບກັນວ່າ: ເສດຖະກິດມະຫາພາກຂອງ ຫວຽດນາມ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2023 ໄດ້ຮັກສາທ່າສະຖຽນລະພາບ; ໄພເງິນເຟີ້ໄດ້ຮັບການຄວບຄຸມ; ບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ໄດ້ຮັບປະກັນ. ການເຕີບໂຕເສດຖະກິດໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີບັນລຸ 3,72%.
ກົມການເມືອງໄດ້ເຫັນດີໂດຍພື້ນຖານຕໍ່ໜ້າທີ່, ມາດຕະການແກ້ໄຂໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ, ພ້ອມທັງເນັ້ນໜັກເຖິງບາງເນື້ອໃນ. ລະອຽດແມ່ນ, ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຢ່າງສະເໝີຕົ້ນສະເໝີປາຍການຮັກສາເສດຖະກິດມະຫາພາກໃຫ້ເປັນປົກກະຕິ, ຄວບຄຸມໄພເງິນເຟີ້ຕາມເປົ້າໝາຍທີ່ໄດ້ວາງອອກ, ຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕ ແລະ ຮັບປະກັນບັນດາຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫຍ່ຂອງພື້ນຖານເສດຖະກິດ. ປະຕິບັດວຽກງານຮັບປະກັນຊີວິດສັງຄົມ, ສະວັດດີການສັງຄົມໃຫ້ເປັນຢ່າງດີ; ຮັກສາເອກະລາດ, ອະທິປະໄຕ, ຜືນແຜ່ນດິນອັນຄົບຖ້ວນ; ຍູ້ແຮງການປ້ອງກັນ, ຕ້ານການສໍ້ຫຼາດບັງຫຼວງ, ສິ່ງຫຍ້ໍທໍ້, ປະຕິບັດການປະຢັດ, ຕ້ານການຟູມເຟືອຍຢ່າງແຮງກວ່າ.