ຂ່າວສານ ສີສັນວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ປະກາຍແຈ້ງໃນເທດສະການ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ ອັງກິດ 09/09/2025 ບັນດາລາຍການແຫ່ຂະບວນ ແລະ ສະແດງສິລະປະຂອງຄະນະ ຫວຽດນາມ ໂດຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ອັງກິດ ຈັດນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເຊີດຊູວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈອັນໜຸ່ມແໜ້ນ, ທັນສະໄໝ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຂອງວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ກັບວັດທະນະທຳໂລກ. ຄະນະຂອງ ຫວຽດນາມ ໄດ້ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີ່ສຸດຕໍ່ເພື່ອນມິດສາກົນ (ພາບ: baophapluat.vn)ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 5 – 7 ກັນຍາ, ມີຜູ້ຊົມກວ່າ 150.000 ຄົນ ທີ່ມາຈາກທຸກແຖບຖິ່ນໃນໂລກ ໄດ້ພາກັນຫຼັ່ງໄຫຼມາເຕົ້າໂຮມຢູ່ບໍລິເວນ Battersea Power Station, ເຊິ່ງເປັນເຂດ ປະສົມຫຼາຍພາລະທີ່ທັນສະໄໝຢູ່ ລອນດອນ, ເພື່ອເຂົ້າຮ່ວມເທດສະການ CelebrASIA Festival, ວັນບຸນວັດທະນະທຳ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຢູ່ ອັງກິດ. ບັນດາລາຍການແຫ່ຂະບວນ ແລະ ສະແດງສິລະປະຂອງຄະນະ ຫວຽດນາມ ໂດຍສະຫະພັນແມ່ຍິງ ແລະ ເດັກນ້ອຍ ຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ ອັງກິດ ຈັດນັ້ນ ບໍ່ພຽງແຕ່ເຊີດຊູວັດທະນະທຳທີ່ເປັນມູນເຊື້ອເທົ່ານັ້ນ ຫາກຍັງສະແດງໃຫ້ເຫັນຈິດໃຈອັນໜຸ່ມແໜ້ນ, ທັນສະໄໝ ແລະ ການເຊື່ອມໂຍງຂອງວັດທະນະທຳ ຫວຽດນາມ ກັບວັດທະນະທຳໂລກ. ຈຸດເດັ່ນ ທີ່ສ້າງຄວາມປະທັບໃຈທີ່ສຸດຂອງເທດສະການດັ່ງກ່າວແມ່ນການເດີນແບບຊຸດເສື້ອຍາວຍ່າງຜ່ານບັນດາຖະໜົນຫຼັກອ້ອມຮອບ Battersea Power Station, ເຊິ່ງໄດ້ປະກອບສ່ວນໂຄສະນາພາບພົດປະເທດຊາດ ແລະ ຊາວ ຫວຽດນາມ ເຖິງຜູ້ຊົມ ອັງກິດ ແລະ ສາກົນເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. (ແຫຼ່ງຄັດຈາກ VOV)